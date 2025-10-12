नीतीश फिनिश, संजय झा ने मिशन पूरा कर लिया; NDA के सीट बंटवारे पर बोले पप्पू यादव

बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि नीतीश कुमार को फिनिश करने का संजय झा का मिशन पूरा हो गया है।

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधा है। उन्होंने एनडीए की सीट शेयरिंग पर एक ट्वीट में कहा है कि संजय झा ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हो गया है।