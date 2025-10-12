Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPappu Yadav says Sanjay Jha mission to finish Nitish complete as JDU BJP fighting equal seats first time in NDA

नीतीश फिनिश, संजय झा ने मिशन पूरा कर लिया; NDA के सीट बंटवारे पर बोले पप्पू यादव

बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि नीतीश कुमार को फिनिश करने का संजय झा का मिशन पूरा हो गया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 09:59 PM
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधा है। उन्होंने एनडीए की सीट शेयरिंग पर एक ट्वीट में कहा है कि संजय झा ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हो गया है।

पप्पू यादव ने चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की टीम बताते हुए कहा है कि बीजेपी 142 सीट लड़ेगी और जेडीयू 101 सीट। पप्पू यादव ने लोजपा-आर, हम और रालोमो की सीटों को बीजेपी के साथ जोड़कर कहा है कि नीतीश कुमार को फिनिश (खत्म) करने का अभियान पूरा हो गया है।

Bihar LIVE: भाजपा चुनाव समिति की बैठक खत्म, NDA में सीटों का ऐलान, कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार

आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं ने कई दौर की बातचीत और बैठक के बाद आज (रविवार) शाम एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार ही अब रह गया है। बीजेपी चुनाव समिति ने बिहार चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट को फाइनल कर दिया है और आज देर रात या कल सुबह तक लिस्ट जारी हो जाएगी।

नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी; जेडीयू-बीजेपी के बराबर सीट लड़ने पर आरजेडी ने ली चुटकी

सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू 101-101 यानी बराबर सीट लड़ने के लिए तैयार हो गई है। जेडीयू हमेशा बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटें लड़ती रही है। इन दोनों के अलावा बची हुई 41 सीटों में चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 6-6 सीट मिली है।

जीतनराम मांझी पलटे, पहले कहा- संतुष्ट हैं, अब बोले- कम सीट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा

पप्पू यादव ने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी के ‘हनुमान’ चिराग पासवान को बीजेपी की H टीम कहा है और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को बीजेपी की पिछलग्गू टीम बताया है। पप्पू यादव तीनों की 41 सीट को बीजेपी के साथ जोड़कर बता रहे हैं कि भाजपा असल में 142 सीट लड़ेगी। पप्पू ने जेडीयू और बीजेपी की सीटें बराबर होने को लेकर अति पिछड़ा और दलित समाज से अधिकार और सम्मान बचाने की अपील की है।

