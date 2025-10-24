Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPappu Yadav says Rahul Gandhi will make Dalit Muslim Dy CM if Tejashwi RJD Sahani VIP Congress CPI ML MGB Alliance wins
दलित और मुस्लिम Dy CM बनाएंगे राहुल गांधी; पप्पू यादव बता रहे कांग्रेस का प्लान?

दलित और मुस्लिम Dy CM बनाएंगे राहुल गांधी; पप्पू यादव बता रहे कांग्रेस का प्लान?

संक्षेप: तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी से दलित और मुस्लिम को उप-मुख्यमंत्री बनाएंगे।

Fri, 24 Oct 2025 05:49 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद से सीएम कैंडिडेट बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस आलोचना से घिरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तो खुलकर कह रही है कि 2 फीसदी वाले नेता को डिप्टी सीएम और 18 परसेंट वोट वाले मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी इस मसले को उठाया है कि जब अति पिछड़ी जाति से सहनी के नाम की घोषणा हुई तो साथ में मुसलमान डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो सकती थी। माना ये जा रहा है कि महागठबंधन ने वोट का ध्रुवीकरण रोकने के लिए इसे फिलहाल के लिए टाला है।

कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को ट्वीट में कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी दलित और मुस्लिम उप-मुख्यमंत्री बनाएंगे। पप्पू यादव का नाम हाल में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर विवाद में भी आया था, जब एक नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की बातचीत में उनका जिक्र इस तरह से हो रहा था कि वो भी टिकट कटवा और दिलवा रहे हैं। पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस के जमाने में सीएम बनाए गए दलित और मुस्लिम नेताओं की भी याद दिलाई है।

शाहनवाज हुसैन की चिंता करे भाजपा, मुस्लिम डिप्टी CM के सवाल पर मुकेश सहनी का वार

पप्पू यादव ने ट्वीट किया है- “बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक-एक उपमुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे! वह सभी समाज को समुचित प्रतिनिधि देने के पक्षधर रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी तारिक अनवर को सीएम बनाना चाहते थे तो इंदिरा गांधी ने भोला पासवान शास्त्री और अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया था!”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Pappu Yadav Rahul Gandhi Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।