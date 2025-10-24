दलित और मुस्लिम Dy CM बनाएंगे राहुल गांधी; पप्पू यादव बता रहे कांग्रेस का प्लान?

संक्षेप: तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी से दलित और मुस्लिम को उप-मुख्यमंत्री बनाएंगे।

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद से सीएम कैंडिडेट बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस आलोचना से घिरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तो खुलकर कह रही है कि 2 फीसदी वाले नेता को डिप्टी सीएम और 18 परसेंट वोट वाले मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी इस मसले को उठाया है कि जब अति पिछड़ी जाति से सहनी के नाम की घोषणा हुई तो साथ में मुसलमान डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो सकती थी। माना ये जा रहा है कि महागठबंधन ने वोट का ध्रुवीकरण रोकने के लिए इसे फिलहाल के लिए टाला है।