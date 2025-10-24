दलित और मुस्लिम Dy CM बनाएंगे राहुल गांधी; पप्पू यादव बता रहे कांग्रेस का प्लान?
संक्षेप: तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी से दलित और मुस्लिम को उप-मुख्यमंत्री बनाएंगे।
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद से सीएम कैंडिडेट बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस आलोचना से घिरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तो खुलकर कह रही है कि 2 फीसदी वाले नेता को डिप्टी सीएम और 18 परसेंट वोट वाले मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी इस मसले को उठाया है कि जब अति पिछड़ी जाति से सहनी के नाम की घोषणा हुई तो साथ में मुसलमान डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो सकती थी। माना ये जा रहा है कि महागठबंधन ने वोट का ध्रुवीकरण रोकने के लिए इसे फिलहाल के लिए टाला है।
कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को ट्वीट में कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी दलित और मुस्लिम उप-मुख्यमंत्री बनाएंगे। पप्पू यादव का नाम हाल में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर विवाद में भी आया था, जब एक नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की बातचीत में उनका जिक्र इस तरह से हो रहा था कि वो भी टिकट कटवा और दिलवा रहे हैं। पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस के जमाने में सीएम बनाए गए दलित और मुस्लिम नेताओं की भी याद दिलाई है।
शाहनवाज हुसैन की चिंता करे भाजपा, मुस्लिम डिप्टी CM के सवाल पर मुकेश सहनी का वार
पप्पू यादव ने ट्वीट किया है- “बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक-एक उपमुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे! वह सभी समाज को समुचित प्रतिनिधि देने के पक्षधर रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी तारिक अनवर को सीएम बनाना चाहते थे तो इंदिरा गांधी ने भोला पासवान शास्त्री और अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया था!”