कांग्रेस ऑफिस में जमीन पर बैठे पप्पू यादव; नाराज नेताओं को मनाते दिखे, बुरी हार से गुस्से में कार्यकर्ता

कांग्रेस ऑफिस में जमीन पर बैठे पप्पू यादव; नाराज नेताओं को मनाते दिखे, बुरी हार से गुस्से में कार्यकर्ता

संक्षेप:

पटना में कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेसियों ने कारण बताओं नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। लेकिन कार्यकर्ताओं का पारा और चढ़ गया। पप्पू के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वे जमीन पर बैठकर कांग्रेसी नेताओं को मनाते दिखे।

Fri, 21 Nov 2025 03:12 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ कांग्रेस की हुई बुरी हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु पर गंभीर आरोप लगाए थे। टिकट बंटवारे में भेदभाव और कारण बताओं नोटिस के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस के कई नेता धरना देने पटना स्थित पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। इस दौरान वे जमीन पर बैठकर नेताओं को मनाने दिखे। लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।

इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'टिकट चोर,गद्दी छोड़' के नारे लगाए। काफी देर तक पप्पू यादव कांग्रेस नेताओं को मनाते रहे। लेकिन वे शांत नहीं हुए। आपको बता दें चुनाव में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटें जीत पाया। जिसमें कांग्रेस को महज 6 सीटें मिलीं। 2020 के मुकाबले पार्टी की 13 सीटें घट गईं। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के विरोध में नाराज कांग्रेसियों ने सदाकत आश्रम में धरना-प्रदर्शन किया।

इससे पहले कई नेताओं ने राजेश राम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग की थी। नेताओं ने कहा था कि वे 21 नवंबर यानी आज धरना देंगे और फिर 22 नवंबर को दिल्ली में आला कमान से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने 43 नेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। कांग्रेस के कई नेता टिकट बंटवारे में पप्पू यादव की दखलअंदाजी से भी नाराज हैं। सांसद पप्पू यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया।

वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि ये भी पार्टी के लोग हैं। उनकी मांग जो है,वो रख रहे हैं। इन लोगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। वहीं टिकट बेचने के आरोप पर कहा, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। इन सबके बीच आज बिहार कांग्रेस महिला कमेटी की अध्यक्ष सरबत जहां ने भी इस्तीफा दे दिया है।