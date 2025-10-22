Hindustan Hindi News
फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं, RJD कांग्रेस की सीटों पर कैसे लड़ सकती है; बोले पप्पू यादव- यह तो गलत है

संक्षेप: पप्पू यादव ने कहा कि मैं पहले से बोल रहा हूं कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं इसका गलत मैसेज जा रहा है। एक-दो ही क्यों...जो सीट कांग्रेस की है उसपर आप (RJD) कैसे फाइट करेंगे, क्यों आप इसपर चुनाव लड़ेंगे? यह तो गलत है।

Wed, 22 Oct 2025 01:26 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर उलझन बरकरार है। इस बीच पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति है इसे सॉल्व करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं पहले से बोल रहा हूं कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं इसका गलत मैसेज जा रहा है। एक-दो ही क्यों...जो सीट कांग्रेस की है उसपर आप (RJD) कैसे फाइट करेंगे, क्यों आप इसपर चुनाव लड़ेंगे? यह तो गलत है।

पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साथ लेना चाहिए। एनडीए में नीतीश कुमार को सम्मान नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरे ख्याल से यह लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को अगर ध्यान में रखा जाए और राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए तब ही इंडिया गठबंधन को फायदा होगा।

कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही चुनाव

आपको बता दें कि कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में नौ सीट कम हैं, जबकि राजद ने 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नौ सीट पर, भाकपा (माले) 20 सीट पर और भाकपा (मार्क्सवादी) चार सीट पर चुनाव लड़ रही है। भाकपा (माले) लिबरेशन ने 2020 के चुनाव में ‘महागठबंधन’ के भीतर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। भाकपा (माले) लिबरेशन ने तब 19 में से 12 सीट पर जीत दर्ज की थी।

महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति

नरकटियागंज सीट पर कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडेय का मुकाबला राजद के दीपक यादव से होगा, जबकि वैशाली में कांग्रेस के संजीव सिंह और राजद के अजय कुमार कुशवाहा आमने-सामने हैं। राजापाकर में कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास का सामना भाकपा के मोहित पासवान से होगा, वहीं बछवाड़ा में कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास और भाकपा के अभदेश कुमार राय के बीच सीधी टक्कर है।

बिहारशरीफ सीट पर कांग्रेस के उमैर खान और भाकपा के शिव कुमार यादव के बीच मुकाबला रहेगा जबकि गौड़ाबोराम सीट पर राजद के अफजल अली खान और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संतोष मांझी आमने सामने हैं।

वहीं, बाबूबरही में वीआईपी की बिंदु गुलाब यादव और राजद के अरुण कुशवाहा, चैनपुर में राजद के बृजकिशोर बिंद और वीआईपी के बाल गोविंद बिंद के साथ साथ करगहर में भाकपा के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा आमने सामने चुनाव मैदान में हैं।

