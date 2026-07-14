बंटी 'यादव' था इसलिए आपने नहीं देखा, हत्या के बाद परिजनों से मिलकर बोले पप्पू; रामकृपाल ने पुलिस पर उठाए सवाल

पटना में बंटी हत्याकांड के बाद सियासत गरमान लगी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बंटी 'यादव' था इसलिए इस केस की तरफ देखा तक नहीं गया। वहीं सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

अभी कुछ ही दिनों पहले भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पुलिस की भारी फजीहत हुई थी। अब पटना में भी एक ऐसा बड़ा कांड हो गया है कि पुलिस की एक बार फिर किरकिरी हो रही है। हालत यह हो गई है कि खुद सम्राट सरकार के मंत्री पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि बंटी 'यादव' था इसलिए आपने देखा तक नहीं। दरअसल पटना में देह मंडी का विरोध करने पर कुछ ही दिनों पहले न्यू करबिगहिया के रहने वाले और पेशे से एक दुकानदार बंटी यादव को बीच बाजार से अगवा कर अपराधियों ने बेरहमी से मार डाला। बंटी की मौत के बाद उनके परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया बेहद ही खराब रहा। बंटी की मौत के बाद अब उनके घर पर नेताओं के आने-जाने का तांताा लग गया है। सम्राट चौधरी सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव न्यू करबिगहिया स्थित बंटी यादव के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान वो पुलिस की कार्यशैली पर भी खुलकर बोले।

रामकृपाल यादव ने कहा, ‘बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। एक गरीब परिवार का लड़का वो था और कमाता-खाता था। उसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। यह एक जघन्य अपराध हुआ है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग शिकायत करने जाते हैं तो पुलिसवाले इसलिए केस नहीं लेते हैं क्योंकि यह हमारा केस नहीं दूसरे थाना कोतवाली का केस है। अरे, तुमको जीरो एफआईआर करना चाहिए था और फिर बाकी ट्रांसफर करते। पुलिस वालों ने उनपर ध्यान तक नहीं दिया। वो कलप रही हैं और रो रही हैं। यह बहुत ही दुखद है।’

मंत्री रामकृपाल यादव ने आगे कहा, 'मैं पटना पुलिस के सीनियर एसपी या सरकार को ध्यानवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। जिसके बाद जो भी अधिकाारी इसमें संलिप्त पाए गए उन्हें दंडित किया गया और अपराधी भी पकड़े गए हैं। मैंने सीनियर एसपी को कहा है कि इस मामले में आगे भी जितनी हो सके उतनी सख्त कार्रवाई करें। सरकार को एहसास हुआ है कि पुलिस ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। इसलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुई और आगे और भी सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा और नियमानुसार जो भी परिवार को सहायता मिल सकती है मैं वो दिलवाने की कोशिश करूंगा।'

रामकृपाल यादव के अलावा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी बंटी के घर पुहंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पटना के जितने भी सेक्स रैकेट माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं, शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं पुलिस को लिख देना चाहिए कि अब सिर्फ यहीं चारों धंधा चलाएंगे और वसूली करेंगे। आम आदमी की सुरक्षा थाना नहीं करेगी। चार्जशीट नहीं होगा, स्पीडी ट्रायल नहीं होगा। इस परिवार को ना तो 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा हुई और ना ही एक नौकरी तक देने की बात कही गई। मेरी मांग है कि अविलंब स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और दोषियों को फांसी दी जाए। जिस तरह से तेजाब फेंक कर और चार दिन तक तड़पा-तड़पा कर बंटी को मारा गया उसी तरह उसके हत्यारों की खौफनाक मौत होनी चाहिए ताकि किसी बेटी का सिंदूर ना पोंछा जाए। स्पेशल कोर्ट बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो बेटी विधवा हो गई उसे नौकरी दी जाए। अविलंब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए।

इसके बाद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील करते हुए कहा कि पटना, नालंदा औऱ बिहटा से आप सेक्स रैकेट को नेस्तनाबूत कर दीजिए। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आज एक आदमी ने बंटी यादव पर हायतौबा नहीं किया। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। बस टाइटल लगा हुआ है कि बंटी यादव है इसलिए? आपने देखा तक नहीं। इस मामले की पूरी जांच हो और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी बर्खास्तगी हो।'