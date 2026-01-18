Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPappu Yadav reached hospital at midnight, demanded CBI inquiry into NEET girls death criticized Samrat Choudhary
आधी रात पप्पू यादव पहुंचे अस्पताल, नीट छात्रा मौत की CBI जांच की मांग; सम्राट चौधरी पर भी बोले

बीती देर रात पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उस समय हलचल मच गई जब सांसद पप्पू यादव अपनी टीम के साथ पहुंच गए। यहीं नीट की छात्रा का इलाज कराया गया था।

Jan 18, 2026 10:26 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में सियासत जोरों पर है। पुलिस और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की भूमिका काफी संदिग्ध है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बीती देर रात अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की संदेहास्पद भूमिका पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं। हालांकि एसआईटी जांच के लिए सांसद ने गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया। कहा कि पटना के सभी हॉस्टल और लॉज की गहन जांच होना चाहिए।

बीती देर रात पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उस समय हलचल मच गई जब सांसद पप्पू यादव अपनी टीम के साथ पहुंच गए। यहीं नीट की छात्रा का इलाज कराया गया था। छात्रा अपने हॉस्टल में बेहोश मिली थी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा के परिजन गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव उनके आरोपों के मद्देनजर मामले की छानबीन सीबीआई से कराने की मांग की है। इस मामले की जांच आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में बनी टीम कर रही है।

पप्पू यादव ने कहा कि वे शुरू से ही बलात्कार की बात बता रहे थे। प्रभात अस्पताल में छात्रा के इलाज की प्रक्रिया और डॉक्टरों की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि डॉक्टरों ने छात्रा की ठीक से जांच नहीं की गई। अस्पताल के डॉक्टर सहजानंद शर्मा पर पुलिस को गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने लड़की को क्यों रेफर कर दिया जबकि यह बड़ा अस्पताल है। हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन के प्रभाव में पीड़िता के परिजनों को उससे नहीं मिलने दिया गया। मनीष रंजन पटना में सेक्स रैकेट चलाता है और नेताओं के साथ बड़े-बड़े रसूखदार लोगों को लड़कियां पहुंचाता था।

उन्होंने कहा कि पटना में हॉस्टल की आड़ में गलत धंधा चलता है। पुलिस को पैसे देकर मनमानी की जाती है। हॉस्टल और लॉज में बड़ी-बड़ी गाड़ियां आती हैं जिनका कोई अकाउंट वहाँ नहीं रखा जाता है। इस कांड के बाद पटना में चल रहे सभी हॉस्टलों की छानबीन किया जाना चाहिए। हॉस्टल, हॉस्पिटल, पुलिस गठजोड़ की जांच होना बहुत जरूरी है।

