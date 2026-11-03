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अनंत सिंह पर तेजी, राजू सिंह पर मौन! पप्पू यादव ने विधायकी खत्म करने वाले नोटिस पर सवाल उठाया

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म करने को लेकर विधानसभा से जल्दबाजी में नोटिस, जबकि भाजपा के सजायाफ्ता विधायक राजू सिंह पर अब तक ऐक्शन नहीं होने पर सवाल उठाया है।

Anant Singh Pappu Yadav Raju Singh
अनंत सिंह, पप्पू यादव और राजू सिंह (फाइल फोटो कोलाज)

कांग्रेस का खुला समर्थन कर रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से निष्कासित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जदयू की मांग पर विधानसभा से सदस्यता खत्म करने का नोटिस जाने पर कार्रवाई में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक राजू सिंह को दिल्ली की अदालत द्वारा जुलाई में ही हत्या के एक केस में सजा देने के बावजूद अब तक विधानसभा सदस्यता खत्म करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार से पूछा है कि अनंत सिंह की विधायिकी रद्द करने की हड़बड़ी क्यों हैं, जबकि 4 साल की सजा पा चुके राजू सिंह पर 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

पप्पू यादव एक ने लाइव वीडियो में कहा- ‘आप अनंत सिंह का यूज सरकार बनाने में किए। अनंत सिंह की सदस्यता खत्म करने आप तुरंत दे दिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मेरी विचारधारा अनंत सिंह से नहीं मिलती। स्पीकर और बीजेपी के सीएम से पूछना चाहूंगा कि अनंत सिंह की सदस्यता में इतनी जल्दबाजी लग गई। हो, हो। हो, हो। सदस्यता रद्द कर दो। तो राजू सिंह को चार साल की सजा हुई। जब राजू सिंह की सदस्यता के लिए आप विधानसभा स्पीकर के पास नहीं गए तो अनंत सिंह के लिए आपको इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई, जो आपकी सरकार बचाए।’ पप्पू यादव ने एक दूसरे बयान में दावा किया है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद उनकी सरकार बचाने में अनंत ने भाजपा और जदयू की मदद की थी।

अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस, विधायिकी खत्म करने पर 7 दिन में मांगा गया जवाब, जेडीयू की शिकायत पर ऐक्शन में स्पीकर

बता दें कि अनंत सिंह को स्पीकर प्रेम कुमार के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह को दल-बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने की जेडीयू की मांग पर नोटिस भेजकर सात दिन में जवाब मांगा है। जेडीयू की शिकायत है कि एमएलसी चुनाव में पटना ग्रेजुएट सीट पर अनंत सिंह ने पार्टी कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए वोट मांगा, जो प्रमाणित तौर पर दल विरोधी गतिविधि है।

अब तक क्यों नहीं गई राजू सिंह की विधायकी? दीपांकर भट्टाचार्य ने विधानसभा अध्यक्ष पर उठाया सवाल

पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज सीट से भाजपा के विधायक राजू सिंह की सदस्यता खत्म करने में विधानसभा की नरमी पर जो सवाल उठाया है, जिन्हें दिल्ली की कोर्ट ने जुलाई में एक हत्या के केस में चार साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंतबर में राजू सिंह की सजा तो निलंबित करी दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से यह कहकर मना कर दिया था कि निचली अदालत के फैसले में कोई गंभीर या स्पष्ट त्रुटि दिख नहीं रही।

24 घंटे में चली गई थी राहुल गांधी, आजम खान की सदस्यता

नियम के मुताबिक 2 साल से ऊपर की सजा होने के बाद तत्काल सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा नेता आजम खान वगैरह को सजा के 24 से 48 घंटे में ही सदन से निकाल दिया गया था। राजू सिंह पर पिछले तीन महीने में विधानसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सवाल खड़ा किया है। माले ने औपचारिक तौर पर स्पीकर को राजू सिंह की सदस्यता रद्द करने का पत्र भेजा था। राजू सिंह अब तक पांच बार विधायिकी का चुनाव जीत चुके हैं। अनंत सिंह भी पिछले साल अपना छठा चुनाव जीते थे।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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