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पटना में भूख हड़ताल पर पप्पू यादव, बिहार बंद का दिया अल्टीमेटम; BPSC से नाराजगी क्यों?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव ने कहा कि नौकरी समेत सभी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता स्थापित किया जाना चाहिए। छात्रों की जो भी मांगें हैं वे जायज हैं। सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे।

Pappu Yadav on Hunger strike
भूख हड़ताल पर पप्पू यादव

Pappu Yadav Hunger Strike: पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पटना में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर बीपीएससी से नाराज छात्र और छात्राओं का एक दिवसीय प्रदर्शन चल रहा है। पप्पू यादव उनके समर्थन में उतर गए हैं। सांसद ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को अपनी आवाज दी। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्रों का बड़ा वर्ग 22 दिनों से आन्दोलन पर है। पप्पू यादव ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं तो बिहार बंद बुलाया जाएगा।

मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नौकरी समेत सभी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता स्थापित किया जाना चाहिए। छात्रों की जो भी मांगें हैं वे जायज हैं। सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। पप्पू यादव ने कहा कि अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे बिहार बन्द का कॉल करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रविवार को को ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 13 सूत्रीय मांगों के साथ गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को पप्पू यादव का समर्थन ने समर्थन दिया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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