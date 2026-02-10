Hindustan Hindi News
Pappu Yadav LIVE: पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की उम्मीद, बेऊर जेल में बंद हैं सांसद

संक्षेप:

Pappu Yadav LIVE:

Feb 10, 2026 10:45 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Pappu Yadav LIVE: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई हो सकती है। करीब 3 दशक पुराने एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से सांसद पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में कैद हैं। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई होनी थी। लेकिन सोमवार को अचानक पटना सिविल कोर्ट में बम रखने जानेकी सूचना आई। जिसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल हो गया और पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुट गई थी। पूरे कोर्ट परिसार को खाली करवा कर चेकिंग की गई थी। इससे न्यायिक कार्य भी बाधित हुए थे। इस दौरान पप्पू यादव की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पाई थी और जेल से बाहर आने के लिए सांसद का इंतजार बढ़ गया था।

सांसद पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने संवाददाताओं से कहा, 'हमें बताया गया है कि जिला न्यायाधीश के ईमेल पर बम की धमकी मिली है। इसके कारण सांसद की जमानत अर्जी पर अब कल से पहले सुनवाई नहीं हो सकेगी। मेरे मुवक्किल को एक और दिन जेल में बिताना होगा।'

Pappu Yadav LIVE Updates-:

10.41 AM - Pappu Yadav LIVE: बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को वर्ष 1995 के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पटना की एक अदालत ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कहा था कि उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी और तब तक उन्हें इलाज के लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में रखा जाएगा। हालांकि, सोमवार को सांसद की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।

10.21 AM - Pappu Yadav LIVE: धोखाधड़ी पूर्वक मकान किराया पर लेने और धमकी देने के मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने शनिवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया था। पटना पुलिस ने अदालत से जारी वारंट और कुर्की जप्ती आदेश के बाद पप्पू यादव को सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय के समक्ष पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लाकर पेश किया था। गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब होने की स्थिति में पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया था। अदालत ने पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद वापस इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजे जाने का आदेश दिया था।

10.15 AM - Pappu Yadav LIVE: सांसद पप्पू यादव पर यह मामला वर्ष 1995 का है। आरोप के अनुसार शैलेंद्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराए पर लिया। बाद में पता चला कि वह मकान पप्पू यादव ने धोखाधड़ी पूर्वक अपना कार्यालय चलाने के लिए लिया था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी संख्या 552/ 1995 दर्ज कराई थी। मामले में लगातार अनुपस्थिति के कारण अदालत ने पूर्व में पप्पू यादव समेत इस मामले के तीन अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट और इश्तेहार जारी किया था , जिसके बाद तीन फरवरी 2026 को कुर्की जप्ती का आदेश भी जारी किया गया था।

9.47 AM - Pappu Yadav LIVE: पटना सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को बम होने की धमकी और वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य नहीं करने से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की नियमित जमानत समेत किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई।

नवादा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिल्पी सोनी की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सिविल कोर्ट के वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं करने की घोषणा की थी। तीन एनआईए की विशेष अदालत, सीबीआई की चार विशेष अदालत, निगरानी की विशेष अदालत‌, प्रधान न्यायाधीश की अदालत, सिविल मुकदमों समेत किसी भी कोर्ट में किसी मुकदमे पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

9.36 AM - Pappu Yadav LIVE: पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पप्पू यादव को तीन दशक पुराने जालसाजी के एक मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने उनके समर्थन में आवाज उठाई है। पार्टी नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार, नीट अभ्यर्थी की मौत की जांच को लेकर यादव द्वारा की जा रही आलोचना के कारण उन्हें निशाना बना रही है।

