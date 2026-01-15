खाली मियां-मियां करने से दुकान नहीं चलेगी; गिरिराज सिंह पर फिर भड़क गए पप्पू यादव

संक्षेप: जहानाबाद पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ मियां-मियां करने से उनकी दुकान नहीं चलने वाली। जहानाबाद की छात्रा की पटना के हॉस्टल में मौत की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए।

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव ने अब गिरिराज सिंह पर सांप्रादायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि खाली मियां-मियां करने और उन्हें (मुसलमानों) को गरियाने से दुकान नहीं चलेगी। पप्पू यादव ने गिरिराज को चुनौती देते हुए कहा कि जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले की सीबीआई जांच करवाइए।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गुरुवार को जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदेहास्पद मौत के मामले में परिजन से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बेगूसराय से भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जमकर घेरा।

उन्होंने कहा, "बेटी की कोई जात नहीं होती है। इतनी बेटियों का बलात्कार हुआ, वे (गिरिराज) वहां क्यों नहीं गए। कर्महीन और संस्कारहीन वो हैं। बेगूसराय में बेटी के साथ बलात्कार होता है, वहां वो नहीं जाते हैं। खाली मियां-मियां करने से या मियां को गरियाने से आपकी दुकान नहीं चलने वाली। समाज को बचाइए। औकात और हिम्मत है तो जहानाबाद मामले में सीबीआई जांच करवाइए।"

पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह जहानाबाद में रहकर भी छात्रा के परिजन से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि वह उसे न्याय दिलाकर रहेंगे।