पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस, वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को बांटा था कैश

संक्षेप: पप्पू यादव को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। सांसद का दावा है कि वैशाली जिले में बाढ़ पीड़ितों को कैश बांटे जाने की वजह से उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है।

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। सांसद ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कैश (रुपये) बांटने को अपराध बताया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कैश बांटने पर वैशाली जिले में सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज हुआ था।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपये बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा।

उन्होंने कहा कि वैशाली जिले के मनियारी गांव में बाढ़ से लोगों का घर-द्वार सब गंगाजी में विलीन हो गया था। उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। पप्पू यादव ने सवाल भी किया कि अगर वह उनकी मदद नहीं करते तो क्या गृह राज्य मंत्री (नित्यानंद राय) और स्थानीय सांसद (चिराग पासवान) की तरह मूकदर्शक बने रहते?