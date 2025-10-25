Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPappu Yadav Income tax notice summoned for cash distribution to flood vicitm in Vaishali
पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस, वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को बांटा था कैश

पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस, वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को बांटा था कैश

संक्षेप: पप्पू यादव को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। सांसद का दावा है कि वैशाली जिले में बाढ़ पीड़ितों को कैश बांटे जाने की वजह से उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है।

Sat, 25 Oct 2025 12:02 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। सांसद ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कैश (रुपये) बांटने को अपराध बताया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कैश बांटने पर वैशाली जिले में सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज हुआ था।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपये बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा।

उन्होंने कहा कि वैशाली जिले के मनियारी गांव में बाढ़ से लोगों का घर-द्वार सब गंगाजी में विलीन हो गया था। उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। पप्पू यादव ने सवाल भी किया कि अगर वह उनकी मदद नहीं करते तो क्या गृह राज्य मंत्री (नित्यानंद राय) और स्थानीय सांसद (चिराग पासवान) की तरह मूकदर्शक बने रहते?

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:वैशाली में पप्पू यादव पर केस, बाढ़ पीड़ितों के बीच रुपये बांटने का वीडियो वायरल

बता दें कि दो सप्ताह पहले पप्पू यादव वैशाली जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे थे। उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों को रुपये बांटकर आर्थिक मदद की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर विधानसभा चुनाव के बीच आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Flood Pappu Yadav Income Tax अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।