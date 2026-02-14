Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

जेल में डरकर रहते थे पप्पू यादव, दिल्ली रवानगी से पहले पटना एयरपोर्ट पर क्या बोले पूर्णिया सांसद?

Feb 14, 2026 01:05 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पटना एयरपोर्ट पर पप्पू यादव ने कहा कि जेल में वे काफी डर-डरकर रहते थे। जेल में उनकी हत्या कराई जा सकती ती।

जेल में डरकर रहते थे पप्पू यादव, दिल्ली रवानगी से पहले पटना एयरपोर्ट पर क्या बोले पूर्णिया सांसद?

बेऊर जेल से निकलने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव दिल्ली चले गए। शुक्रवार की शाम को पटना सिविल कोर्ट से सभी मामलों में बेल मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया। बाहर आते ही वे फिर से ऐक्शन में आ गये। कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर मरने वाली छात्रा के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की। पटना एयरपोर्ट पर पप्पू यादव ने जमकर भड़ास निकाली। यह भी कहा कि जेल में वे काफी डर-डरकर रहते थे।

शनिवार को पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से गिरफ्तार करके उनको प्रताड़ित किया गया। पीएमसीएच में एक सांसद को 24 घंटे में मात्र एक बोतल पानी दिया गया। जेल के भीतर वे डरकर रहते थे कि ना जाने किस नए केस में फंसाकर रिमांड पर ले लिया जाए।

ये भी पढ़ें:जेल से निकलते गरजे पप्पू यादव, निशाने पर पटना SSP और दिल्ली के एक नेता

पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पूरे बिहार में यही स्थिति बनी हुई है। बेटियां गायब हो रही हैं और पुलिस कहती है कि कुछ दिनों के बाद मौज करके लौट आएगी। पप्पू यादव ने बताया कि पुलिस गलत एनकाउंटर करके वाहवाही लूट रही है। समाज की चिंता किसी को नहीं है। पटना में नीट की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। जब मैं जेल में था उस दौरान भी कई घटनाएं हुईं लेकिन कोई लड़ने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि सच बोलने पर सजा दी जाती है। यहां पॉलिटिशियन कॉम्प्रोमाइज करके चलता है। नहीं करने पर परिणाम भुगतना पड़ता है।

ये भी पढ़ें:जेल में इंजेक्शन से हत्या की साजिश, पुलिस पर भरोसा नहीं; जज से बोले पप्पू यादव

सांसद ने कहा कि राजनीति आज सही लोगों के लिए नहीं रही। जनता भी मुद्दों पर प्रखर नहीं होती है। यह मेरे जैसे लोगों के लिए डर की बात है। बेटी के लिए सौ बार मरना पसंद करूंगा। लेकिन अन्य मामलों में कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, जीतनराम मांझी, शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं ने बहुत सपोर्ट किया। बुजुर्ग नेताओं ने पिता की तरह छाया दिया।

आज बिहार के लोगों को अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। नेताओं के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन से भी समय पर सहयोग मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजनीति कितनी गंदी हो गई है कि कोई दोस्त आज है ही नहीं। किसी पर भरोसा करना कठिन है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति नहीं बल्कि व्यवस्था से है। जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर महोदय से करेंगे।

ये भी पढ़ें:पप्पू यादव के मुरीद हुए शिवानंद तिवारी, सांसद की गिरफ्तारी पर उठाया सवाल
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Pappu Yadav Bihar Politics Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;