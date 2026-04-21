पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, बंगाल चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंचे थे
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। भीषण गर्मी में रोड शो करने की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंचे थे। । बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में प्रचार करने की वजह से उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई। इसके बाद डॉक्टर की निगरानी में सांसद का इलाज किया गया। इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार आ गया है। चुनाव प्रचार खत्म कर वे शाम को पूर्णिया के लिए रवाना भी हो गए।
पूर्णिया सांसद के कार्यालय सचिव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान भीषण गर्मी की वजह से पप्पू यादव की तबीयत दोपहर में खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहीं, उनके प्रवक्ता ने मंगलवार शाम को बताया कि सांसद अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। वह मालदा से पूर्णिया लौट रहे हैं।
कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे पप्पू यादव
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को इंग्लिश बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी मसूद आलम और हरिशचंद्रपुर सीट से मुश्ताक आलम के समर्थन में रोड शो कर वोट मांगे। बंगाल का यह जिला बिहार से सटा हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि मालदा, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भाजपा यहां साजिश कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाएगी।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मालदा जिले में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। यहां चुनाव प्रचार का मंगलवार को आखिरी दिन था। वहीं राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। दोनों चरणों की मतगणना 4 मई को होगी।
पप्पू यादव के बयान पर बवाल, महिला आयोग से नोटिस
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के हाल ही में महिला नेत्रियों को लेकर दिए एक बयान पर विवाद हो गया है। सांसद ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि राजनेता सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण करते हैं। पप्पू यादव की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान मच गया। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें नोटिस भेज दिया। आयोग ने सांसद से 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही भाजपा, जदयू समेत सत्ताधारी दलों ने उनके बयान पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।