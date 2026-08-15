पप्पू यादव पटना में क्यों करेंगे भूख हड़ताल? तारीख का कर दिया ऐलान, अमित शाह भी टारगेट पर

बिहार में हो रहीं अपराधिक वारदातों और हत्या की घटनाओं पर पप्पू यादव पटना में भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है।

Pappu Yadav News: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था खराब होने, देश में छात्रों के साथ सही व्यवहार नहीं होने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर उन्होंने मनमानी का आरोप लगाया है। हाजीपुर में ठेकेदार रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या पर उन्होंने दुख और गुस्से का इजहार किया। मृतक ठेकेदार के परिजनों से मिलने हाजीपुर पहुंचे पप्पू यादव ने रविवार 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया।

सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है और उनकी मांगों को मजबूत करने के लिए भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। उन्होंने बिहार में हो रहीं अपराधिक वारदातों और हत्या की घटनाओं को भी उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया है। हाजीपुर में पप्पू यादव ने कहा कि कैसे कोई किसी को खदेड़कर गोली मार सकता है। किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है क्या? सरकार अभी तक क्या कर रही है? डबल इंजन विकास की रट लगाने वालों को यह सब दिख नहीं रहा है क्या?

पप्पू यादव ने BPSC का भी मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में सुधार को लेकर छात्रों और युवाओं के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कहा कि राज्य में अपराध बढ़ गया है पर डबल इंजन विकास का दावा करने वाली सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। उन्होंने अपराध को सत्ता से संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया।

संसद में गतिरोध पर पप्पू यादव ने कहा कि जबतक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते तबतक राहुल गांधी चुप नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी के सपने में हर दिन राहुल गांधी आते रहेंगे। बिहार में पप्पू यादव ऐक्शन में रहेंगे और दिल्ली में राहुल गांधी जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में हिंदी पर इंगलिश को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सही नहीं है।