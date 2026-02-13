पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से मिली राहत, सभी कांडों में जमानत ; बेऊर जेल से बाहर कब आएंगे?

पप्पू यादव को छह फरवरी की रात को पुलिस ने पटना आवास से गिरफ्तार कर लिया था। पटना के ही 31 साल पुराने दबंगई के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तीन अन्य मामलों में पुलिस ने उनका प्रोडक्शन कर दिया था।

Pappu Yadav Bail: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जल्द बेऊर जेल से बार आ जाएंगे। उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी है। पूर्णिया के एक मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। पप्पू यादव को छह फरवरी की रात को पुलिस ने पटना आवास से गिरफ्तार कर लिया था। पटना के ही 31 साल पुराने दबंगई के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में सुनवाई पर हाजिर नहीं होने पर जारी वारंट की बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सियासी संग्राम मच गया। मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गाधी और प्रियंका गांधी भी कूद पड़े। आज शाम तक बेऊर जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है।

न्यायालय के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कोर्ट ने पप्पू यादव को पटना के कोतवाली, बुद्धा कॉलनी थानों में दर्ज केस में बेल मिल गई है। इसके साथ उन्हें पूर्णिया कोर्ट में दर्ज अन्य मामलो में भी मामलों में जमानत मिल गई है। उनपर गर्दनीबाग और बुद्धा कॉलोनी थानों में धरना, प्रदर्शन और सरकारी कार्य में बाधा डालने का कांड दर्ज किए गए थे।

बेल मिल जाने से बेऊर जेल से उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पप्पू यादव के समर्थक ने फोन पर बताया कि उनकी रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाही जारी है। बताया जा रहा है कि शाम तक उनकी रिहाई हो सकती है। पप्पू यादव बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में थे और उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों मामलों में राहत देते हुए उन्हें बेल ग्रांट कर दिया। फैसले की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया।