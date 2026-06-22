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भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दो; आरा एनकाउंटर पर पप्पू यादव बोले- सभी पुलिस मुठभेड़ की जांच हो

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पप्पू यादव ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी शहीद का दर्जा देने की मांग की है।

भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दो; आरा एनकाउंटर पर पप्पू यादव बोले- सभी पुलिस मुठभेड़ की जांच हो

Pappu Yadav on Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी सियासत करते हुए बड़ा बयान दिया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में जितने भी क्वार्टर, हाफ या फुल एनकाउंटर की सघन जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊपर से शह दिए बिना नीचे के अधिकारी एनकाउंटर नहीं हो सकता। यह पता लगाना जरूरी है कि घटना के वक्त भोजपुर एसपी के संपर्क में पटना से कौन-कौन लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क पर आन्दोलन करेंगे।

सोमवार को पप्पू यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के जो मंत्री कहते हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ वे इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में लगतार एनकाउंटर हो रहा है। भरत तिवारी कोई क्रिमीनल नहीं था। वह गैंग नहीं चलाता था। उसकी पिस्तौल से 100 मीटर भी गोली नहीं जाती। लेकिन, उसे एनकाउंटर करके मार दिया गया। बीजेपी के मंत्री अगर मानते हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ तो सीबीआई या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाएं।

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पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल के सुशासन में अपराधियों का खात्मा नहीं कर पाए। पहले इतना एनकाउंटर नहीं होता था। तब भी एनडीए की ही सरकार थी। अब इतना क्यों हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि राज्य में हुए सभी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाए। अगर सरकार में हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए।

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पप्पू यादव ने कहा कि इस सरकार में गरीबों को मारा जा रहा है। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा किया अब जातीय हिंसा कराई जा रही है। नालंदा में साधू ने पीट पीटकर दो लोगों को मार दिया। यह बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के नेता स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन, पप्पू यादव गरीबों की लड़ाई लड़ता रहेगा। सरकार ने रिशुश्री प्रकरण से ध्यान हटाने और अपने अधिकारियों को बचाने के लिए भरत तिवारी की हत्या करवाई। इस प्रकरण में कई अधिकारी फंसने वाले हैं। इसी तरह से खान सर और रोशन आनंद को जातिवाद के विवाद में फंसाकर मुद्दे को बड़ा बनाया गया। बिहार में नेता अपने अपने फायदे के लिए जाति का कार्ड खेल रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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