भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दो; आरा एनकाउंटर पर पप्पू यादव बोले- सभी पुलिस मुठभेड़ की जांच हो

पप्पू यादव ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी शहीद का दर्जा देने की मांग की है।

Pappu Yadav on Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी सियासत करते हुए बड़ा बयान दिया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में जितने भी क्वार्टर, हाफ या फुल एनकाउंटर की सघन जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊपर से शह दिए बिना नीचे के अधिकारी एनकाउंटर नहीं हो सकता। यह पता लगाना जरूरी है कि घटना के वक्त भोजपुर एसपी के संपर्क में पटना से कौन-कौन लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क पर आन्दोलन करेंगे।

सोमवार को पप्पू यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के जो मंत्री कहते हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ वे इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में लगतार एनकाउंटर हो रहा है। भरत तिवारी कोई क्रिमीनल नहीं था। वह गैंग नहीं चलाता था। उसकी पिस्तौल से 100 मीटर भी गोली नहीं जाती। लेकिन, उसे एनकाउंटर करके मार दिया गया। बीजेपी के मंत्री अगर मानते हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ तो सीबीआई या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाएं।

पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल के सुशासन में अपराधियों का खात्मा नहीं कर पाए। पहले इतना एनकाउंटर नहीं होता था। तब भी एनडीए की ही सरकार थी। अब इतना क्यों हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि राज्य में हुए सभी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाए। अगर सरकार में हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए।