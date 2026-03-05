Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

निशांत कुमार को CM बनाएं, वरना भाजपा बिहार को चरागाह बना लेगी; विपक्षी नेता की अपील

Mar 05, 2026 11:41 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

विपक्षी नेता पप्पू यादव ने एनडीए के सभी गैर-भाजपा दलों से अपील की है कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। पूर्णिया के सांसद ने इस संबंध में फेसबुक पर लिखा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हटने पर बिहार भाजपा के लिए चरागाह बन सकता है और ऐसा होने से रोकना चाहिए।

निशांत कुमार को CM बनाएं, वरना भाजपा बिहार को चरागाह बना लेगी; विपक्षी नेता की अपील

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की पुष्टि कर दी है। इससे होली के दिन से ही लग रहे कयासों पर विराम लग गया है और अब स्पष्ट है कि वह सीएम पद छोड़ देंगे। अब कहा जा रहा है कि सीएम का पद भाजपा के खाते में जाएगा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। वहीं विपक्षी नेता पप्पू यादव ने एनडीए के सभी गैर-भाजपा दलों से अपील की है कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। पूर्णिया के सांसद ने इस संबंध में फेसबुक पर लिखा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हटने पर बिहार भाजपा के लिए चरागाह बन सकता है और ऐसा होने से रोकना चाहिए।

पप्पू यादव ने लिखा, 'मांझी जी,चिराग जी,लालू जी,उपेंद्र जी बिहार को BJP का चरागाह न बनने दें। एकमत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। BJP के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे। इतिहास में अमर हो जाओगे। बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे।' नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें कल से ही लग रही थीं, लेकिन आज पुष्टि हुई जब उन्होंने खुद फेसबुक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा जाने की इच्छा रखता हूं।

नीतीश ने जताई अपनी एक इच्छा और कह दी पूरी बात

नीतीश कुमार ने लिखा है कि मेरी संसदीय जीवन की शुरुआत से ही इच्छा थी कि बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में रहूं। इसी क्रम में अब राज्यसभा जाने की इच्छा है। बिहार में नई बनने वाली सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। अब नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने की खबरों पर बिहार में अलग ही माहौल है। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भावुक हैं तो वहीं जनता की भी नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार का नेतृत्व करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका हटना अहम है।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने कर दिया कन्फर्म, बोले- जीवन की एक इच्छा पूरी करने राज्यसभा जा रहा हूं

डिप्टी सीएम पद पर निशांत तय, सीएम पर जारी हैं कयास

माना जा रहा है कि पहली बार बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। फिलहाल कई नामों पर चर्चा हो रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम तय माना जा रहा है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय समेत कई नेताओं का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा कि कौन सीएम पद की शपथ लेगा। आज नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और इस दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:नीतीश के बेटे की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री? कौन हैं होने वाले Dy CM निशांत
ये भी पढ़ें:नीतीश की EXIT हुई तो कौन बनेगा बिहार का CM, रेस में ये 5 नाम; निशांत के पास क्या
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Nitish Kumar Cm Nitish Kumar Nishant Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।