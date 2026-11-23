पप्पू यादव के काफिले की कार गड्ढे में गिरी, बाल-बाल बचे पूर्णिया सांसद
हादसे के बाद सांसद कुम्हरी से ही वापस पूर्णिया के लिए लौट गए। सूचना पर कदवा थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और सड़क से उतरी गाड़ी को बाहर निकाला।
पूर्णिया में पप्पू यादव के काफिले में शामिल कार हादसे का शिकार हो गई।
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के काफिले की कार हादसे की शिकार हो गई है। इस हादसे में पप्पू यादव बाल-बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कटिहार के सालमारी में आयोजित निजी कार्यक्रम मे शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कटिहार के कदवा थाना के कुम्हरी पेट्रोल पंप के पास उनके साथ सुरक्षा के लिए चल रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इस घटना में हल्की चोट पुलिस कर्मी को आई है। हादसे के बाद सांसद कुम्हरी से ही वापस पूर्णिया के लिए लौट गए। सूचना पर कदवा थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और सड़क से उतरी गाड़ी को बाहर निकाला।
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें