पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक बताया, तब भी राहुल के मंच से गायब; फिर नीचे रह गए, वीडियो देखिए
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को जननायक बताने वाले पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव यात्रा के समापन समरोह के दौरान राहुल के मंच पर नहीं दिखे। वो मंच के नीचे साउंड सिस्टम वाले के पास बैठे दिखे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में सोमवार (1 सितंबर) को हुआ। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए। पहले पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे और मुकेश सहनी समेत कई दिग्गजों ने मार्च किया। फिर डाकबंगला चौराहे पर बने मंच पर तमाम नेताओं ने भाषण दिया।
लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव मंच पर नजर नहीं आए। बल्कि मंच के नीचे साउंड सिस्टम वाले के पास कुर्सी पर थकान मिटाते और कोल्ड ड्रिंक पीते दिख रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आपको बता दें बीते दिनों जब राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया होते हुई निकली थी। तो पप्पू यादव भी राहुल-तेजस्वी की जीप पर सवार हुए थे। इस दौरान उन्होने जोरदार भाषण देते हुए तेजस्वी यादव को जननायक बताया था, बिहार की उम्मीद और बिहार का भविष्य बताया था। राहुल गांधी की तारीफ में भी कसीदे पढ़े थे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो मंच पर कहीं नहीं दिखे।
वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी ने मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की धरती है, और यहीं से लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। राजतंत्र कायम करने की कोशिश हो रही है। बिहारियों को ठगने की कोशिश हो रही है। फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं। तेजस्वी ने भीड़ से नारे लगवाए कि इस सरकार को बदलना है। यहां सरकार अचेत अवस्था में है। डबल इंजन की सरकार नकलची है। जो हम कह रहे हैं उसकी नकल हो रही है। इस सरकार में कोई विज़न नहीं है।