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चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन में पप्पू यादव ने संतों को जुटाया, पीएम आवास जाने से रोकने पर सड़क पर लेटे

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली मंडी हाउस पर सैकड़ों साधु संत जुटे थे जिनके समर्थन में पप्पू यादव पहुंच गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए संत जुटे थे।

Pappu Yada lying on road with sants in Delhi
संतों के साथ सड़क पर लेटे पप्पू यादव

Pappu yadav News: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा में गड़बड़ी के मामले में बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सोमवार के साधु संतों के प्रदर्शन में शामिल हुए। मंडी हाउस पर देश भर से सैकड़ों संख्या में साधु संत पहुंचे जिनके समर्थन में पप्पू यादव पहुंच गए। चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए संत जुटे थे। दिल्ली पुलिस ने जब उन्हें एक जगह भीड़ लगाने से मना किया तो सड़क पर लेट गए। उनके हाथों में तख्तियां दिखीं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया तस्वीर शेयर करते हुए प्रधान मंत्री पर निशाना साधा।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीरों के साथ पप्पू यादव ने लिखा-

चंदा चोर गद्दी छोड़, रामजी के लुटेरे कुर्सी छोड़!

रामविरोधी कालनेमियों के संरक्षक PM को

असली साधु संतों का डर क्यों सता रहा है?

“जब-जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है”

इस नारे को फिर PM साहब ने चरितार्थ कर दिया

साधु-संतों के ख़िलाफ भी पुलिस भेज दिया!

मोदी जी आगे आओ,ज्ञापन लो!

पीएम आवास मार्च का प्लान था

सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में हुए रामधन गबन मामले में सीबीआई की निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर देश के विभिन्न इलाकों से करीब 5 सौ साधु संत दिल्ली के मंडी हाउस पर जुट गए। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी से भी कुछ साधु पहुंचे थे। कई महंत, महामंडलेश्वर, साधु-संत भी इसमें मौजूद थे। पीएम को ज्ञापन देने के लिए जुलूस की शक्ल प्रधान मंत्री आवास की ओर मार्च निकालने वाले थे।

संतों के साथ सड़क पर बैठे पप्पू यादव
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दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला

लोगों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई। सुरक्षा कारणों से बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस ने उन्हें मना किया तो कई संत जमीन पर लेट गए। पूर्णिया सांसद भी जमीन पर लेटकर नारेबाजी करने लगे। जय श्रीराम के नारे लगाते हुए राम भक्तों के चढ़ावे में सेंध लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने उन्हें डिटेन करके दूसरी दिशा में भेज दिया।

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पिछले दिनों पप्पू यादव साधु संतों के टारगेट पर आ गए थे जब उन्होंने संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर दानपात्र से चोरी का नाटकीय प्रदर्शन किया गया था। वे पुजारी की भूमिका में दिखे।नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दानपात्र में चढ़ावा डाला तो साधु बने पप्पू यादव ने निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इस दौरान उन्होंने श्रीराम की तस्वीर हाथ में रखा था जिसके साथ नेताओं के पैर छूते दिखे। इस घटना के बाद कुछ संत संगठनों ने इसे सनातन धर्म और साधु समाज के पहनावे का अपमान बताकर पप्पू यादव के आवास का घेराव कर दिया। अब इसी मामले में देश के विभिन्न अखाड़ों और संतों के साथ मिलकर पप्पू यादव चढ़ावा गबन के खिलाफ संतों के साथ प्रदर्शन किया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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