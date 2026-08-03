तुम निकलो, तुमको मार देंगे; पप्पू यादव बोले- किस बात की माफी, सुबह से चार धमकियां मिली हैं

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष के नाटक के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें चार बार जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी धर्म या संत का अपमान नहीं किया, बल्कि कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को नाटक के माध्यम से उठाया था।

संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्षी सांसदों की ओर से किए गए नाटक पर सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एएनआई से बातचीत में कहा कि उन्हें सुबह से 4 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से फोन पर कहा जा रहा कि तुम निकलो, तुम्हें मार देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि किस बात को लेकर माफी मांगू। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी हुई उसका जवाब नहीं है।

सुबह से 4 बार मुझे धमकी मिली- पप्पू यादव पप्पू यादव ने कहा कि हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिया। कोई गाली-गलौज नहीं की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार संसद में उठा रहे हैं। हमने उसको नाटक के तौर पर पेश किया था। पूर्णिया सांसद ने कहा कि आप (बीजेपी) ने हनुमान जी को नचा दिया, तो चुप। पंतग में उठा दिए तो चुप। बद्रीनाथ-केदारनाथ में चढ़ावा चोरी हुई, तब भी आप चुप क्यों हैं। मैंने तो मर्यादा में रहकर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सिर्फ एक प्रस्तुति(नाटक) दी थी। उस इतना हंगामा क्यों हो रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू पर चप्पल फेंकी आपको बता दें इससे पहले सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली में स्थित आवास पर रविवार शाम एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की थी। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। हमला करने वाले युवक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरि गोस्वामी है। वह बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है। पप्पू ने आरोप लगाया कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। इससे पहले लखनऊ में पप्पू की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। हिंदूवादी नेता ने उनका सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था।