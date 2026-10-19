अनंत सिंह के '9 मर्डर' बयान पर पप्पू यादव तमतमाए, सीएम सम्राट पर तंज; ललन सिंह भी निशाने पर

पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार कमजोर है और अपराधियों के बल पर चल रही है। कोई नौ मर्डर की बात कैसे कह रहा है?

बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जदयू विधायक अनंत सिंह के बयान और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज के लिए फिल्डिंग से सिसायी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने अनंत सिंह के नौ मर्डर वाले बयान पर सम्राट चौधरी से सवाल पूछा है तो केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर भी निशाना साधा है।

अनंत सिंह की गतिविधियों और बयानबाजी पर एनडीए के घटक जदयू, बीजेपी, हम, रालोमो के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के पप्पू यादव भी जुबानी जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी की सरकार को ही निशाने पर ले लिया है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के लिए 9 मर्डर वाला बयान दिया उस पर तो वे ही बताएंगे कि असल मामला क्या है लेकिन, इतना तो सबको मालूम है कि बिहार में सरकार कमजोर है और अपराधी, माफियाओं की ताकत से चल रही है। कोई कह रहा है कि हमने नौ मर्डर किया और सरकार चुप है। पप्पू यादव ने कहा कि हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि उनका एआई वाला एनकाउंटर नेताओं के तरफ कब घूमेगा। पूरा बिहार यह जानना चाहता है। उन्हें यह बताना चाहिए।

पप्पू यादव ने आगे कहा कि निशांत कुमार की विचारधारा को ललन सिंह चुनौती दे रहे हैं। निशांत जी का चरित्र और विचार गांधीवादी है तो ललन सिंह किसी और को समर्थन दे कर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। नाम लिए बगैर कहा कि निशांत कुमार अपनी पार्टी के कैंडिडेट(नीरज कुमार)को समर्थन दे रहे हैं जबकि ललन बाबू अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं।