अनंत सिंह के '9 मर्डर' बयान पर पप्पू यादव तमतमाए, सीएम सम्राट पर तंज; ललन सिंह भी निशाने पर
पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार कमजोर है और अपराधियों के बल पर चल रही है। कोई नौ मर्डर की बात कैसे कह रहा है?
बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जदयू विधायक अनंत सिंह के बयान और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज के लिए फिल्डिंग से सिसायी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने अनंत सिंह के नौ मर्डर वाले बयान पर सम्राट चौधरी से सवाल पूछा है तो केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर भी निशाना साधा है।
अनंत सिंह की गतिविधियों और बयानबाजी पर एनडीए के घटक जदयू, बीजेपी, हम, रालोमो के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के पप्पू यादव भी जुबानी जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी की सरकार को ही निशाने पर ले लिया है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के लिए 9 मर्डर वाला बयान दिया उस पर तो वे ही बताएंगे कि असल मामला क्या है लेकिन, इतना तो सबको मालूम है कि बिहार में सरकार कमजोर है और अपराधी, माफियाओं की ताकत से चल रही है। कोई कह रहा है कि हमने नौ मर्डर किया और सरकार चुप है। पप्पू यादव ने कहा कि हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि उनका एआई वाला एनकाउंटर नेताओं के तरफ कब घूमेगा। पूरा बिहार यह जानना चाहता है। उन्हें यह बताना चाहिए।
पप्पू यादव ने आगे कहा कि निशांत कुमार की विचारधारा को ललन सिंह चुनौती दे रहे हैं। निशांत जी का चरित्र और विचार गांधीवादी है तो ललन सिंह किसी और को समर्थन दे कर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। नाम लिए बगैर कहा कि निशांत कुमार अपनी पार्टी के कैंडिडेट(नीरज कुमार)को समर्थन दे रहे हैं जबकि ललन बाबू अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं।
अनंत सिंह लगातार अनुज कुमार(जन सुराज प्रत्याशी) की जीत के लिए और अपनी पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नीरज कुमार की जमानत जब्त करा देंगे। अनंत सिंह के रोड शो में काफी भीड़ जुट रही है। बाढ़ में आयोजित रोड शो को लेकर अनंत सिंह और जेएसपी कैंडिडेट अनुज कुमार सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तीन केस दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर नीरज कुमार के साथ निशांत कुमार समेत जदयू और बीजेपी नेता हैं जो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इन्हीं की बदौलत नीरज कुमार अपनी जीत का दावा करते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें