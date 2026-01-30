बेतिया के पप्पू हत्याकांड में निकला लव एंगल, गर्लफ्रेंड के भाई और दोस्तों ने चाकू से गोदा

संक्षेप: बेतिया के जगदीशपुर में हुए पप्पू हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुजीत कुमार, उसके पिता और दोस्तों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुजीत की बहन का पप्पू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से उसे चाकू से गोद दिया गया।

बिहार के पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले के जगदीशपुर में हुए पप्पू हत्याकांड में लव एंगल सामने आया है। मृतक की मां शीला देवी के आवेदन पर 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का राज खुलने के बाद गर्लफ्रेंड के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही पप्पू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।

थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि नौतन थाना क्षेत्र के खड्डा वार्ड-1 बंगला टोला निवासी पप्पू कुमार की बीते बुधवार को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरदिया कोठी के समीप हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने उसे घर से घूमने के बहाने बुलाया और फिर चाकू से गोद दिया। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पप्पू कुमार को जीएमसीएच बेतिया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया एसपी शौर्य सुमन, सदर-2 एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी के नेतृत्व में एफएसएल की टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि पप्पू कुमार की हत्या चाकू मारने से ही की गई थी। प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन मुख्य आरोपी सुजीत कुमार फरार था।

नेपाल भागने की फिराक में थे दो दोस्त इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सेल की मदद से सुजीत को सनसरैया से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। साथ ही सुजीत के दो दोस्त गोविंदा कुमार और गोलू कुमार को भी रक्सौल से गिरफ्तार किया गया। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे।

पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों में से मुख्य आरोपी सुजीत कुमार, उसके पिता विद्यार्थी साह, चाचा मेघू साह, दोस्त गोविंदा कुमार, गोलू कुमार एवं उत्तम कुमार को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।