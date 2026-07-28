पेपर लीक पर रोजाना सुनवाई, 3 महीने में ट्रायल पूरा; पटना समेत 3 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन
पेपर लीक के मामलों की स्पीडी ट्रायल से सुनवाई के लिए बिहार में 3 नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। पटना, लखीसराय और पूर्णिया में खुलने वाले इन स्पेशल कोर्ट में पेपर लीक के मामलों की रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुना दिया जाएगा।
शंभू शरण, पटना। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों पर अब फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ‘द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) एक्ट, 2024’ के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए 3 विशेष अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में खोले जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन शहरों में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 3 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इन अदालतों में चार्जशीट दाखिल होने के दिन से रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया जाएगा।
पटना हाईकोर्ट ने इन पेपर लीक केस के लिए गठित इन विशेष अदालतों के लिए पीठासीन अधिकारियों के नाम भी तय कर दिए हैं। पटना के स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भारतीय और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को नामित किया गया है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि इन तीनों अदालतों को अधिसूचित कर नामित अधिकारियों को पीठासीन पद पर पदस्थापित किया जाए।
बता दें कि पिछले कुछ सालों में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों की जांच और सुनवाई में देरी के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी है। नए कानून के तहत अब ऐसे मामलों की सुनवाई त्वरित गति से होगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और अभ्यर्थियों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल हो।
कानून विशेषज्ञों का मानना है कि स्पीडी ट्रायल, रोजाना सुनवाई और 3 महीने की समयसीमा के भीतर फैसला होने से पेपर लीक गिरोहों पर अंकुश लगाने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इससे ना सिर्फ न्याय प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
पिछले दिनों मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन हुआ। बिहार में भी इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी पटना समेत कई शहरों में युवा वर्ग की ओर से उग्र प्रदर्शन किए गए। दबाव बढ़ने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
संसद में नया पेपर लीक बिल
साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त सजा के प्रावधान वाला एक नया बिल भी लेकर आई है। इसमें पेपर लीक के दोषियों को कम से कम 10 साल जेल की सजा और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।