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बिहार में पेपर लीक की एक और साजिश: लॉज में चलता था सिंडिकेट; कई दफ्तरों के मुहर, दस्तावेज मिले

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, गया जी, कार्यालय संवाददाता
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पुलिस को ब्रेजा कार और लॉज से कई आपत्तिजनक सामान मिले जिससे इस साजिश का खुलासा हुआ। बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की तैयारी थी।

बिहार में पेपर लीक की एक और साजिश नाकाम
बिहार में पेपर लीक की एक और साजिश

बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की बड़ी साजिश को गया जी पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस को ब्रेजा कार और लॉज से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं जिससे इस साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस इस मामले में दो लोगों की तलाश कर रही है। जिस एक व्यक्ति को पहले हिरासत में लिया गया था उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

दरअसल, बुधवार को आयोजित परीक्षा के दौरान गड़बड़ी कराने की सूचना पर रामपुर पुलिस ने शहर के गंगो बिगहा स्थित केपी लॉज में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान संदिग्धों ने ब्रेजा कार से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने कार और लॉज से बड़ी मात्रा में प्रश्नपत्रों की प्रतियां, सरकारी मुहर, स्टाम्प, ब्लैंक चेक, मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं।

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गाड़ी से मिले प्रश्नपत्र और सरकारी मुहर

रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार में हैं जो रेडियो वायरलेस परीक्षा में गड़बड़ी कराने की तैयारी में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और करीमगंज पुल के नजदीक ब्रेजा गाड़ी जब्त की। गाड़ी से छात्रों के मूल प्रमाणपत्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशाखा पदाधिकारी की मुहर, एक बीडीओ के नाम का स्टांप, प्रश्नपत्रों की 14 फोटो कॉपी तथा शिवम राय के नाम से पंजाब नेशनल बैंक की दो चेकबुक बरामद हुई।

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शिक्षक और शिवम राय पर जांच का शिकंजा

जांच में साफ हुआ कि जब्त ब्रेजा कार शहर के कासमी हाई स्कूल के शिक्षक मो. दिलशाद अहमद के नाम पर पंजीकृत मिली। दिलशाद टिकारी के मूल निवासी हैं और चार वर्षों से स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने बताया कि वह बुधवार को अवकाश पर थे। पुलिस का दावा है कि दिलशाद और शिवम राय सिंधिया पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। शिवम आंती थाने के दौरमा का निवासी है। गंगो बिगहा के केपी लॉज में रहकर सिंडिकेट संचालित करता था।

क्या कहते हैं अधिकारी?

छापेमारी में जिस प्रकार से सामान बरामद हुए हैं उससे यह साफ लगता है कि परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। इसे समय रहते नाकाम किया गया है। इस मामले में छापेमारी चल रही है। फरार लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा। -अभिनव कुमार, सिटी एसपी, गया जी

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केपी लॉज से फर्जीवाड़े को रखी सामग्री मिली

शिवम के कमरे से अनुग्रह कॉलेज, गया कॉलेज, राजकीय मध्य विद्यालय गोरकटी, एबी यादव कॉलेज बकरौर, सीओ कोंच, एक एनजीओ, चिकित्सक और अन्य संस्थानों के नाम की कुल नौ मुहरें बरामद हुईं है। इसके अलावा 18 से 20 अभ्यर्थियों के मूल अंकपत्र, प्रमाणपत्र, ब्लैंक चेक, कासमी हाई स्कूल की वेतन सूची, 10 आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा नाम-पते दर्ज एक डायरी भी मिली है।

आधार कार्ड में भी फर्जीवाड़ा उजागर

छापेमारी के दौरान बरामद दो आधार कार्ड में भी गड़बड़ी सामने आई। एक कार्ड शिवम राय सिंधिया के नाम पर है, जबकि दूसरे पर नासिर आलम का नाम दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि दोनों कार्ड पर फोटो एक ही व्यक्ति की है। जबकि पते अलग-अलग दर्ज हैं। पुलिस इसे पहचान छिपाने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के नेटवर्क से जोड़कर भी जांच कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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