Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आज से चलेगी यह अमृत भारत एक्सप्रेस; हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और कटिहार कितने बजे पहुंचेगी

Feb 24, 2026 09:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, खगड़िया
share Share
Follow Us on

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस 23 फरवरी से प्रत्येक सोमवार को पनवेल से 11.50 बजे खुलकर कल्याण-भुसावल-इटारसी- जबलपुर-प्रयागराज छिवकी के रास्ते मंगलवार को 14.58 बजे डीडीयू, 18.25 बजे पाटलिपुत्र, 19.50 बजे हाजीपुर पहुंचेगी।

आज से चलेगी यह अमृत भारत एक्सप्रेस; हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और कटिहार कितने बजे पहुंचेगी

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर डीडीयू-पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-खगड़िया-मानसी-कटिहार के रास्ते पनवेल और अलीपुरद्वार के मध्य अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त अमृत भारत एक्सप्रेस का 23 फरवरी से नियमित परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह गैर-वातानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन है। जिममें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आरामदायक सफर के लिए एयर ्प्रिरंग बॉडी, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, स्वच्छ दिव्यांगजन-अनुकूल प्रसाधन, सेफ्टी के लिये फायर डिटेक्शन, टॉक-बैक यूनिट, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सहित कई उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

उल्लेखनीय है कि गाडी संख्या 11031/11032 पनवेल-अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन पनवेल से अगले 23 फरवरी से होगी। अलीपुरद्वार से 26 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि यह ट्रेन पनवेल से प्रत्येक सोमवार को तथा अलीपुरद्वार से प्रत्येक गुरुवार को परिचालित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिश! बाल-बाल बचीं सैकड़ों जानें; जांच शुरू

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस 23 फरवरी से प्रत्येक सोमवार को पनवेल से 11.50 बजे खुलकर कल्याण-भुसावल-इटारसी- जबलपुर-प्रयागराज छिवकी के रास्ते मंगलवार को 14.58 बजे डीडीयू, 18.25 बजे पाटलिपुत्र, 19.50 बजे हाजीपुर, 21.35 बजे मुजफ्फरपुर, 22.45 बजे समस्तीपुर रुकते हुए बुधवार को 03.20 बजे कटिहार पहुंचेगी तथा वहां से 03.30 बजे खुल किशनगंज-न्यूजलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी के रास्ते 13.50 बजे अलीपुरद्वार पहुंचेगी।

वहीं गाड़ी संख्या 11032 अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस आगामी 26 फरवरी से प्रत्येक गुरुवार को अलीपुरद्वार से 04.45 बजे खुलकर 12.50 बजे कटिहार, 15.23 बजे खगड़िया, 16.45 बजे समस्तीपुर, 18.35 बजे मुजफ्फरपुर, 19.30 बजे हाजीपुर, 20.30 बजे पाटलिपुत्र बजे, शुक्रवार को 00.08 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शनिवार को 05.30 बजे पनवेल पहुंचेगी।

नरकटियागंज होकर चलेंगी चार जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें

इधर रेल प्रशासन द्वारा रंगों के पर्व होली पर बिहारी प्रवासियों के अपने घरों तक सुरक्षित आवागमन के लिए होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। इनमें से कई ट्रेनों का परिचालन नरकटियागंज जंक्शन होकर किया जाना है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है।

उन्होंने बताया कि होली पर्व पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा अनेक पहल किए गए हैं। इसमें नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शामिल है। उन्होंने कहा है कि होली की भीड़ बढ़ने पर रेल परिक्षेत्र में चौकसी भी बढ़ाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों में आनंद विहार और दिल्ली से सीतामढ़ी एवं लौकहा बाजार जंक्शन के लिए ट्रेन चलेगी।

इन दोनों स्पेशल ट्रेनों का नरकटियागंज जंक्शन होकर परिचालन किया जाएगा। 04010 व 04009 नंबर की स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन दिल्ली व सीतामढ़ी के बीच चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर, नरकटियागंज व रक्सौल होकर परिचालित होगी। 26 फरवरी एवं 5 मार्च को 04010 ट्रेन का दिल्ली से परिचालन होगा। वहीं 04009 स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए रवाना होगी। यह गाड़ी 27 फरवरी एवं 6 मार्च को सीतामढ़ी से चलेगी।

ये भी पढ़ें:तीन घंटे में पशुपतिनाथ और 2 घंटे में देवघर, इस मुंगेर से नेपाल जाना भी आसान
ये भी पढ़ें:पटना: नीट छात्रा के कमरे में कौन गया.., CBI ने हॉस्टल संचालिका से पूछे सवाल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Indian Railway Indian Railway News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।