पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने जमीन कारोबारी को ठोका
पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में जमीन कारोबारी को गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कारोबारी की पहचान ईसापुर स्थित पुरानी मस्जिद निवासी मोहम्मद छोटू (35 वर्ष) के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना गुरुवार की देर शाम की है।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कारोबारी को इलाज के लिए पटना एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
अंडा खाने पहुंचे थे कारोबारी, तभी अपराधियों ने चलाई गोली
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद छोटू जमीन का कारोबार करते हैं। गुरुवार की देर रात वह अपने घर से निकलकर पुरानी मस्जिद के नजदीक अंडा खाने पहुंचे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार अपराधी वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अपराधियों ने छोटू को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। एक गोली उनकी पीठ में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े।
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच अपराधी हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फुलवारी शरीफ थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मोहम्मद छोटू को तत्काल इलाज के लिए एम्स पटना पहुंचाया। चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस
जमीन कारोबारी को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी-1 नारायण उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा सके।
खाजपुरा में गोली मारकर महिला की हत्या
इससे पहले हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के खाजपुरा इलाके में नेहरू पथ 17 नंबर पिलर के पास गुरुवार को बदमाशों ने सरेशाम सिर में गोली मारकर 55 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। मूल रूप से बिक्रम निवासी उर्मिला देवी स्थानीय नर्सिंग होम में सफाईकर्मी थीं। अपराधियों ने नर्सिंग होम से घर लौटते वक्त घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें