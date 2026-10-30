पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने जमीन कारोबारी को ठोका

पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में जमीन कारोबारी को गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कारोबारी की पहचान ईसापुर स्थित पुरानी मस्जिद निवासी मोहम्मद छोटू (35 वर्ष) के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना गुरुवार की देर शाम की है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कारोबारी को इलाज के लिए पटना एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

अंडा खाने पहुंचे थे कारोबारी, तभी अपराधियों ने चलाई गोली स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद छोटू जमीन का कारोबार करते हैं। गुरुवार की देर रात वह अपने घर से निकलकर पुरानी मस्जिद के नजदीक अंडा खाने पहुंचे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार अपराधी वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अपराधियों ने छोटू को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। एक गोली उनकी पीठ में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच अपराधी हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फुलवारी शरीफ थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मोहम्मद छोटू को तत्काल इलाज के लिए एम्स पटना पहुंचाया। चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस जमीन कारोबारी को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी-1 नारायण उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा सके।