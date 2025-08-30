सासाराम में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप; 2 लोगों को लगी गोली, एक की मौत

सासाराम के चंनवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब तीन बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिसमें दो लोगों को गोली लगी है। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ लिया है। जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

सासाराम जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के चंनवा गांव में शनिवार की शाम तीन बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें कमलेश यादव उर्फ ओझा के पीठ में गोली लगने गम्भीर रुप से घायल हो गया है। वहीं अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ाते समय एक व्यक्ति अयोध्या साह के छाती मे गोली लगी है। जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद गांव मे अफरातफरी का माहौल है। एक अपराधी भागने के दौरान बचने के चक्कर मे एक घर मे घुस गया है। जिसे ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया है।

घटना के सम्बंध में अभी किसी तरह की जानकारी ग्रामीण द्वारा नहीं दी जा रही है। थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली है। हम स्वयं घटना स्थल के लिए निकल चुके है। ग्रामीण ने एक अपराधी को पकड़ा है।इस घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई हैं। बदमाशों का मकसद क्या था। ये अभी तक साफ नहीं हो सका है।