हवा में ठांए-ठांए, खुलेआम फायरिंग कर युवक ने मचाया दहशत; कोढ़ा गैंग की करतूत से पुलिस ऐक्शन में

संक्षेप: वायरल वीडियो में तीन युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेता है, उसे कॉक करता है और फिर हवा में फायर कर देता है। इससे दहशत का माहौल बन गया है।

बिहार के कटिहार के कोढा थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर सिमरिया में बाइक पर बैठकर पिस्टल से गोली निकालने और फायरिंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित वीडियो नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 से जुड़ा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है।

वायरल वीडियो में तीन युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेता है, उसे कॉक करता है और फिर हवा में फायर कर देता है। वीडियो के सामने आने के बाद वार्ड नंबर 33 के लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हथियार लहराने और फायरिंग के वीडियो वायरल होने से इलाके में असुरक्षा बढ़ रही है।

लोगों को डर है कि इस तरह की घटनाएं अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकती हैं। साथ ही यह कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है।इधर वार्ड 33 के लोगों ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस प्रशासन से त्वरित जांच की मांग की है। लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि वायरल वीडियो में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाए। लोगों का कहना है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं।

पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान और लोकेशन सत्यापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।