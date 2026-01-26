Hindustan Hindi News
हवा में ठांए-ठांए, खुलेआम फायरिंग कर युवक ने मचाया दहशत; कोढ़ा गैंग की करतूत से पुलिस ऐक्शन में

संक्षेप:

वायरल वीडियो में तीन युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेता है, उसे कॉक करता है और फिर हवा में फायर कर देता है। इससे दहशत का माहौल बन गया है।

Jan 26, 2026 10:07 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के कटिहार के कोढा थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर सिमरिया में बाइक पर बैठकर पिस्टल से गोली निकालने और फायरिंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित वीडियो नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 से जुड़ा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है।

वायरल वीडियो में तीन युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेता है, उसे कॉक करता है और फिर हवा में फायर कर देता है। वीडियो के सामने आने के बाद वार्ड नंबर 33 के लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हथियार लहराने और फायरिंग के वीडियो वायरल होने से इलाके में असुरक्षा बढ़ रही है।

लोगों को डर है कि इस तरह की घटनाएं अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकती हैं। साथ ही यह कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है।इधर वार्ड 33 के लोगों ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस प्रशासन से त्वरित जांच की मांग की है। लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि वायरल वीडियो में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाए। लोगों का कहना है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं।

पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान और लोकेशन सत्यापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 33 से जुड़ा बताया जा रहा फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में युवक पिस्टल कॉक कर हवा में फायर करता दिख रहा है। लोगों ने एसपी से जांच कर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
