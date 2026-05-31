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पटना एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, मुंबई जा रहे यात्री के बैग से मिले 7 जिंदा कारतूस; CISF ने दबोचा

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Latest News: पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को सीआईएसएफ ने मुंबई जा रहे पुणे के यात्री के बैग से 7 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। एक युवती से खोखा भी मिला।

पटना एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, मुंबई जा रहे यात्री के बैग से मिले 7 जिंदा कारतूस; CISF ने दबोचा

Bihar Latest News: बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को सुरक्षा चेकिंग के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सीआईएसएफ के जवानों ने मुंबई जाने वाले एक यात्री के बैग से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। एयरपोर्ट की हाई-लेवल सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर विमान में सवार होने की कोशिश कर रहे इस यात्री को सुरक्षाबलों ने ऑन-द-स्पॉट दबोच लिया। इसके साथ ही, शनिवार को ही एक अन्य मामले में चेकिंग के दौरान एक युवती के बैग से भी कारतूस का खोखा मिलने से हड़कंप मच गया।

पुणे का रहने वाला है आरोपी संतोष तिवारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए यात्री की पहचान महाराष्ट्र के पुणे अंतर्गत फुरसुंगी निवासी संतोष तिवारी के रूप में की गई है। शनिवार को संतोष तिवारी पटना से मुंबई जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। सुरक्षा जांच के दौरान जब सीआईएसएफ के जवानों ने स्कैनर और फिजिकल चेकिंग के जरिए उसके बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर से सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जब सुरक्षाकर्मियों ने कड़े लहजे में इन कारतूसों के वैध दस्तावेज और स्रोत के बारे में पूछताछ की, तो वह कोई भी जवाब या कागजात नहीं दे पाया। बैग की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को उसका पहचान पत्र भी मिला, जिससे उसके पुणे के पते की पुष्टि हुई।

सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पुलिस को सौंपा

सीआईएसएफ के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हवाई अड्डा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। हवाई अड्डा थानाध्यक्ष ने बताया कि एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी संतोष तिवारी से पूछताछ की है, लेकिन कारतूस कहां से आए और वह इन्हें मुंबई क्यों ले जा रहा था, इसका कोई कारण वह नहीं बता सका। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से बरामद सभी कारतूसों व सामान को पूरी तरह जब्त कर लिया है।

युवती के बैग से भी मिला कारतूस का खोखा

शनिवार को ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा चेकिंग के दौरान एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक युवती के बैग से कारतूस का एक खोखा बरामद किया गया। बैग से खोखा मिलते ही सुरक्षा अधिकारियों ने उसे भी रोक लिया और पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि जब युवती से इस बारे में कड़ाई से पूछा गया, तो उसने दावा किया कि एयरपोर्ट आते समय उसे रास्ते में यह खोखा गिरा हुआ मिला था, जिसे उसने महज कौतूहलवश उठाकर अपने बैग में रख लिया था। पुलिस इन दोनों ही मामलों की कड़ियों को जोड़कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगे की पड़ताल कर रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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