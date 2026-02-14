ज्यादा तेज बनोगे तो मार दिए जाओगे, नीट छात्रा के घर पुलिस सिक्योरिटी के बीच पर्चा मिलने से दहशत

जहानाबाद जिले में मृतक नीट छात्रा के पैतृक घर में पुलिस सिक्योरिटी के बीच एक धमकी भरा पर्चा मिलने से दहशत फैल गई है। इस पर्चे में जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे परिवार वाले घबरा गए हैं।

बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत के सदमे में डूबे परिजन को पर्चा फेंककर धमकी देने का मामला सामने आया है। छात्रा के पैतृक गांव स्थित घर में किसी अनजान शख्स ने धमकी भरा पर्चा फेंककर सनसनी फैला दी है। शनिवार सुबह 11 बजे रसोई की खिड़की पर पर्चा रखा हुआ मिला। उसमें लिखा है कि ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद छात्रा का पूरा परिवार दहशत में आ गया है।

हैरत कि बात है कि पर्चा ऐसे समय में फेंका गया है जब छात्रा का पूरा परिवार एवं घर पुलिस की अभिरक्षा में है। करीब एक सप्ताह से छात्रा के घर पर एक एसआई, दो होमगार्ड एवं एक चौकीदार की ड्यूटी लगी है। पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद धमकी भरा पर्चा मिलने से सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस क्या बोली? सूचना मिलने पर शकूराबाद थानाध्यक्ष राहुल कुमार गांव पहुंचे और पर्चे को जब्त करते हुए मामले की पड़ताल शुरू की है। उन्होंने बताया कि पर्चा का सत्यापन किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया यह असामाजिक तत्वों की करतूत मालूम पड़ती है। पर्चा की सत्यता जल्द ही सामने आ जाएगी।

जहानाबाद की छात्रा की पटना में हुई थी मौत गौरतलब हो कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की पिछले महीने मौत हो गई थी। वह 6 जनवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।

पुलिस ने इसे पहले सुसाइड बताया था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आने पर जांच की दिशा बदल गई। परिजन ने छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई। इस मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। इससे पहले पटना पुलिस और फिर एसआईटी ने मामले की जांच की थी।

फोरेंसिक की बायोलाजिकल जांच में छात्रा केअंत:वस्त्र पर पुरुष के स्पर्म की पुष्टि होने पर एसआइटी ने गांव के भी एक दर्जन से ज्यादा लोगों का डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया था। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर बीते 8 फरवरी को छात्रा के परिजन ने दिल्ली के जंतर- मंतर पर जाकर भी प्रदर्शन किया था।