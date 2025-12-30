10 हजार की घूस लेते पंचायत सचिव को निगरानी ने दबोचा, बर्थ सर्टिफिकेट के बदले मांगी रकम
पंचायत सचिव की ओर से 20 हजार रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के काफी अनुरोध के बाद पंचायत सचिव ने 10 हजार लेने की बात कही। निगरानी की टीम ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया।
बिहार में घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर निगरानी का ऐक्शन जारी है। मगंलवार को भोजपुर में पंचायत सदस्य को निगरानी की टीम ने 10 हजार की घूस लेते रंगे हाथों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि भोजपुरी में उसकी पहली पोस्टिंग थी।शिकायतकर्ता नवीन कुमार सिंह ने बताया कि अपनी बेटी की शादी दरियापुर गांव में की है। बेटी अपनी सास का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले 4 महीने से सदर प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही थी।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष निगरानी विभाग के DSP चंद्र भूषण ने बताया कि स्पेशल निगरानी विभाग को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि दौलतपुर पंचायत के पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10 हजार रुपए का रिश्वत मांगा गया है। शिकायत मिलने के बाद सत्यापन कराया गया, जांच के दौरान आरोप सही पाया गया।
आरोपी पंचायत सदस्य जितेंद्र प्रसाद शेखपुरा जिले के कुसुमा हॉल्ट का रहने वाला है। शिकायत पर निगरानी की टीम ने प्लान के तहत पंचायत सचिव को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद निगरानी आरोपी को अपने साथ ले गई है। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।