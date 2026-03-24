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3 KW से छोटे रूफटॉप सोलर के लिए पैन, आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं; बैंकों पर भड़के मुख्य सचिव

Mar 24, 2026 09:33 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बैंकों द्वारा रूफटॉप सोलर योजना के तहत 3 किलोवाट से कम क्षमता के सोलर पर भी पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे गैर-जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो गलत है।

3 KW से छोटे रूफटॉप सोलर के लिए पैन, आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं; बैंकों पर भड़के मुख्य सचिव

Rooftop Solar Documents: 3 किलोवाट से कम क्षमता वाले सोलर रूफटॉप लगाने के लिए पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत छोटे रूफटॉप के लिए बैंकों द्वारा पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र मांगने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा अनावश्यक दस्तावेज मांगने की प्रथा पर रोक लगाईजानी चाहिए। राज्य में रूफटॉप सोलर योजना के तहत अधिकतर आवेदन 3 किलोवाट से कम क्षमता वाले हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से गैर-जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो उचित नहीं है।

मुख्य सचिव ने मंगलवार को कहा कि ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा पैन कार्ड या आय प्रमाण पत्र जैसे गैर-जरूरी दस्तावेजों की मांग नहीं की जानी चाहिए। सभी बैंकों को इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा तय किए गए मानक दिशा-निर्देशों का ही पालन करना होगा। बैंकों में इसके सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।

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एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई के लिए निर्देश

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी तेल कंपनियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वर्तमान में लंबित एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द कराएं। एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी में संलिप्त असामाजिक तत्वों और अनियमितता बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन औचक निरीक्षण और छापेमारी को और तेज करें।

बता दें कि घरेलू उपयोग के अनुसार सोलर पैनल की क्षमता 1 से 5 किलोवाट तक होती है। छोटे परिवारों के लिए एक से दो किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इनमें घर मं 1-2 पंखे, लाइट्स, टीवी, फ्रिज जैसे उपकरणों को भी पर्याप्त बिजली मिल जाती है।

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हालांकि, जिन घरों में एसी, ट्यूबवेल की मोटर, कूलर जैसे ज्यादा उपकरण होते हैं, तो वे 3 किलोवाट या उससे ऊपर के सोलर पैनल लगवाते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 KW से नीचे के रूफटॉप सोलर ज्यादा लोकप्रिय हैं।

बिहार सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगवा रही है। दूसरी ओर, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सरकार सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी दे रही है। 78000 रुपये तक की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा बैंकों द्वारा घर की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए कम ब्याज पर लोन भी मुहैया कराया जा रहा है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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