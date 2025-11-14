Paliganj Result LIVE: पालीगंज में CPIML के संदीप सौरभ फिर मारेंगे बाजी या LJPR के अनिल कुमार दिखाएंगे कमाल?
संक्षेप: Paliganj Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की पालीगंज विधानसभा सीट पर CPI(ML)L 3 बार चुनाव जीत चुकी है। देखना होगा कि CPIML के संदीप सौरभ फिर इस बार बाजी मारेंगे या LJPR के अनिल कुमार जीत का परचम लहराएंगे।
Paliganj Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की पालीगंज विधानसभा सीट पर नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गिनती शुरू होने के दो घंटे के बाद ही चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगेंगे। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले पालीगंज विधानसभा सीट पर भाकपा माले (CPI(ML)L) के विधायक संदीप सौरभ और लोजपा रामविलास के उम्मीदवार सुनील कुमार के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पालीगंज सीट पर वाम दलों (CPI और CPI(ML)L) का इतिहास काफी पुराना रहा है। CPI(ML)L यहां से तीन बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने दो-दो बार जीत हासिल की है।
ये सीट पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और राम लखन सिंह यादव और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की गवाह रही है। इन दोनों दिग्गजों ने बारी-बारी से इस सीट पर पांच-पांच बार जीत दर्ज की है। पालीगंज विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव परिणाम में CPI(ML)L के उम्मीदवार संदीप सौरव ने जीत हासिल की थी।
उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के उम्मीदवार जय वर्धन यादव को 30,915 मतों के एक बड़े अंतर से हराया था। संदीप सौरव को कुल 67,917 वोट मिले, जो लगभग 44.27 फीसदी मत प्रतिशत था, जबकि जय वर्धन यादव को 37,002 वोट प्राप्त हुए, जो लगभग 24.12 फीसदी मत प्रतिशत था। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की उम्मीदवार डॉ. उषा विद्यार्थी 16,102 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थीं।