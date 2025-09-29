बिहार चुनाव: दो दशक तक रहा लाल आंतक, पालीगंज विधानसभा में जीत नहीं आसान; महागठबंधन और NDA में घमासान

बिहार चुनाव: वर्तमान में पालीगंज सीट भाकपा माले के पास है। आगामी विस चुनाव का परिणाम 2020 वाला ही रहा तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जीत दर्ज करनेवाली पार्टी भाकपा माले बन जाएगी। हालांकि जीत चाहे जिसकी हो, पालीगंज से विधानसभा पहुंचने की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होगी।

बिहार चुनाव: धान का कटोरा कहलाने वाला पालीगंज शुरुआती दौर में कांग्रेस व सोशलिस्टों के बीच मुकाबले का गवाह रहा है। यहां से 6 बार कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच मुकाबले में पहली बार 90 के दशक में भाजपा ने उपचुनाव में भगवा लहराया। भाजपा के अलावा राजद वर भाकपा माले भी यहां से दो-दो बार बाजी मारी है।

वर्तमान में पालीगंज सीट भाकपा माले के पास है। आगामी विस चुनाव का परिणाम 2020 वाला ही रहा तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जीत दर्ज करनेवाली पार्टी भाकपा माले बन जाएगी। हालांकि जीत चाहे जिसकी हो, पालीगंज से विधानसभा पहुंचने की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। इंडिया गठबंधन में यह सीट फिर से माले के पाले में रहने की उम्मीद है तो वहीं एनडीए में भाजपा और जदयू में किसी एक की हिस्से जा सकती है।

इस सीट पर कांग्रेस व सोशलिस्ट पार्टी के बीच दिलचस्प चुनावी मुकाबला होता रहा है। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रामलखन सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने कब्जा जमाया। 1962 में फिर कांग्रेस के रामलखन सिंह यादव और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चंद्रदेव प्रसाद वर्मा विधानसभा पहुंचे। 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने कन्हाई सिंह को टिकट दिया और वह चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे।

इसके बाद पुनः रामलखन सिंह यादव सक्रिय हुए और 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट लेने में कामयाब रहे। इससे नाराज कन्हाई सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत भी हासिल की। वहीं 2020 में महागठबंधन से पालीगंज सीट भाकपा माले के खाते में चली गई व डॉ. संदीप सौरभ ने राजद छोड़ जदयू में आए जयवर्धन यादव को पराजीत कर दिया।

दो दशक तक नक्सल प्रभावित रहा इलाका पालीगंज विधानसभा क्षेत्र मुख्य तौर पर कृषि प्रधान इलाका है। करीब दो दशक तक यह इलाका नक्सल प्रभावित रहा। इस दौरान लोगों ने हत्याओं का दौर भी देखा। भले ही पालीगंज अनुमंडल आज की तारीख में नक्सल मुक्त है, लेकिन विकास के पैमाने पर वह मुकाम नहीं हासिल कर पाया जो पटना के नजदीक रहते हुए होना चाहिए था। पिछले दो दशक में विकास को लेकर कई काम हुए पर आज भी पालीगंज न तो फोरलेन सड़क से जुड़ा न ही रेल के मानचित्र पर है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज नहीं हैं। पालीगंज विस क्षेत्र में ही विश्वप्रसिद्ध उलार का सूर्य मंदिर पड़ता है।

छठ महापर्व में दूर-दराज से लाखों भक्त भी यहां पहुंचे हैं। विधायक डॉ. संदीप सौरभ ने कहा कि अपने पांच साल के कार्यकाल में वे जनता के ही बीच रहे। विपक्ष में रहने के बावजूद जनाकांक्षा वाली मुद्दों को सरकार से लड़कर पूरा कराया। कई मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखा गया। परन्तु पूरा नहीं हो सका। वर्तमान विधायक सरकारी योजनाओं पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। जनमानस से जुड़ी समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके कार्यकाल में अफसरों की चांदी कट रही है। -जयवर्द्धन यादव उर्फ बच्चा बाबू, पूर्व विधायक सह पूर्व प्रत्याशी

पिछले पांच वर्षों में क्या बदला ● सुदूरवर्ती गांव समदा में पुनपुन नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य शुरू।

● किसानों के हित में नहर नंबर 9 और 10 की संपूर्ण उड़ाही।

● लोआई नदी पर जरखा को बहादुरगंज से जोड़ने के लिए पुल निर्माण शुरू।

● गांवों में शैक्षिक माहौल बनाए रखने हेतु विभिन्न पंचायतों में पुस्तकालयों की स्थापना।

● ग्रामीण इलाके में 50 से अधिक सड़कों का निर्माण पूरा।

जो वायदे पूरे नहीं हुए ● पालीगंज में उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी।

● सरकार बस स्टैंड को बाजार से बाहर नहीं निकाला जा सका।

● जाम से मुक्ति के लिए बाईपास का निर्माण नहीं हो सका।

● आस्था का केंद्र राम-जानकी मठ की सौंदर्यीकरण नहीं कराया जा सका।

इस बार के चुनावी मुद्दे ● बाजार से बाहर बाईपास का निर्माण

● मृतप्राय पड़े सरकारी ट्यूबवेलों को चालू कराना

● नहरों को दुरुस्त कर पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाना

● नगरबाजार को जाम से मुक्ति दिलाना।

साल- प्रत्याशी और पार्टी 1952 - रामलखन सिंह यादव, कांग्रेस

1957 - चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी

1962 - रामलखन सिंह यादव, कांग्रेस

1967 - चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1972 - कन्हाई सिंह, कांग्रेस

1977 - कन्हाई सिंह, निर्दलीय

1980 - रामलखन सिंह यादव, कांग्रेस

1985 - रामलखन सिंह यादव, कांग्रेस

1990 - रामलखन सिंह यादव, कांग्रेस

1991(बाई इलेक्शन)- चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, जनता दल

1995 - चंद्रदेव प्रसाद वर्मा - जनता दल

1996(बाई इलेक्शन)- जनार्दन शर्मा - भाजपा

2000 - दीनानाथ सिंह यादव - राजद

14. 2005 - नंदकुमार नंदा - भाकपा (माले)

15. 2010 - डॉ. ऊषा विद्यार्थी - भाजपा

16. 2015 - जयवर्द्धन यादव - राजद