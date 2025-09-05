Palestinian flag waved in procession of Mohammadi in Vaishali Police said will take action after seeing the video वैशाली में जुलूस-ए-मोहम्मदी में लहराया फिलीस्तीनी झंडा; पुलिस बोली- वीडियो देख करेंगे कार्रवाई, Bihar Hindi News - Hindustan
वैशाली में जुलूस-ए-मोहम्मदी में लहराया फिलीस्तीनी झंडा; पुलिस बोली- वीडियो देख करेंगे कार्रवाई

वैशाली के गरौल में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस में फिलीस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस ने मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस में झंडा फहराया था। पुलिस घटनास्थल की पहचान कर रही है। वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशालीFri, 5 Sep 2025 11:02 PM
वैशाली जिले के गोरौल में जुलूस-ए-मोहम्मदी में फिलीस्तीन का झंडा लहराया गया। जुलूस में शामिल लोग डीजे की धुन पर नाचते-गाते दिखे। इसी दौरान कुछ लोग फिलीस्तीनी झंडा लहराते दिखे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही फिलिस्तीन का झंडा हटा लिया गया था।

थानाध्यक्ष ने बताया कि झंडा लहराने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। सभी दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस में झंडा फहराया था। पुलिस घटनास्थल की पहचान कर रही है। जुलूस में झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के इंतजाम किए थे।

फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। फिलीस्तीनी झंडा फहराने वालों की पहचान में जुट गई है। गोरौल के अलावा अन्य बाकी जगह मोहम्मद साहब के जन्म दिवस शांतिपूर्ण जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया