वैशाली में जुलूस-ए-मोहम्मदी में लहराया फिलीस्तीनी झंडा; पुलिस बोली- वीडियो देख करेंगे कार्रवाई

वैशाली के गरौल में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस में फिलीस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस ने मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस में झंडा फहराया था। पुलिस घटनास्थल की पहचान कर रही है। वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

वैशाली जिले के गोरौल में जुलूस-ए-मोहम्मदी में फिलीस्तीन का झंडा लहराया गया। जुलूस में शामिल लोग डीजे की धुन पर नाचते-गाते दिखे। इसी दौरान कुछ लोग फिलीस्तीनी झंडा लहराते दिखे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही फिलिस्तीन का झंडा हटा लिया गया था।

थानाध्यक्ष ने बताया कि झंडा लहराने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। सभी दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस में झंडा फहराया था। पुलिस घटनास्थल की पहचान कर रही है। जुलूस में झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के इंतजाम किए थे।