बाल-बाल बची पलामू एक्सप्रेस, जहानाबाद में ट्रेन में फंसी बाइक, 70 मिनट तक परिचालन ठप

Feb 18, 2026 09:25 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट से सुरक्षा बल रात में घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत कर ट्रेन के इंजन में फंसी क्षतिग्रस्त बाइक को निकाला और तब उक्त एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ।

बाल-बाल बची पलामू एक्सप्रेस, जहानाबाद में ट्रेन में फंसी बाइक, 70 मिनट तक परिचालन ठप

पटना - गया रेलखंड पर जहानाबाद और नदौल स्टेशन के बीच सेवनन गांव के समीप अवैध क्रॉसिंग पर मंगलवार की रात अप पलामू एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। हादसे में रेलवे ट्रैक पर फंसी एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। बाइक सवार फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट से सुरक्षा बल रात में घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत कर ट्रेन के इंजन में फंसी क्षतिग्रस्त बाइक को निकाला और तब उक्त एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। इस दौरान एक घंटे 10 मिनट तक पलामू एक्सप्रेस का परिचालन बाधित रहा। ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पर विलंब से पहुंची, इससे यात्रियों को परेशानी हुई। यह घटना मंगलवार की रात नौ बजे के बाद की है। इस संबंध में आरपीएफ के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर पी .के. यादव ने बुधवार की शाम बताया कि जप्त की गई बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बाइक मलिक को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त अवैध क्रॉसिंग के रास्ते को फिर से बंद कराया गया है ताकि जानवर की क्षति नहीं हो।

ट्रैक में बाइक छोड़ भाग गया सवार

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पलामू एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से पटना से खुली थी। रात नौ बजे के आसपास नदौल स्टेशन से आगे बढ़ी। इस दौरान सेवनन के समीप अवैध क्रॉसिंग से एक बाइक सवार रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। उस दौरान संभवतः उनकी बाइक रेलवे ट्रैक में फंस गई। वह अपनी जान बचाने के लिए बाइक को रेलवे ट्रैक पर ही छोड़ दिया। उधर तेजी से आ रही ट्रेन के चालक ने स्थिति को भांपते हुए ट्रेन की गति को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन तब तक ट्रेन का इंजन बाइक से जा टकराया और बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई। सूझबूझ से ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और बाद हादसा होने से टल गया।

इसकी सूचना पाकर रेलवे कर्मी और आरपीएफ के पदाधिकारी व जवान घटना स्थल पर पहुंचे। बाइक चालक वहां से फरार हो गया था। सुरक्षा और रेलकर्मियों ने किसी तरह क्षतिग्रस्त बाइक को ट्रैक से बाहर निकाला। जहानाबाद के स्टेशन प्रबंधक चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि एक घंटे 10 मिनट के बाद ट्रेन को जहानाबाद लाया गया। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

हाल ही में अवैध क्रॉसिंग को कराया गया था बंद

पटना - गया रेलखंड में वैसे तो करीब पचास अवैध क्रॉसिंग थे जिसपर ट्रेन और वाहनों के टकराने की एक दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी है। बाद में अधिकांश अवैध क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। अभी भी करीब आधे दर्जन अवैध क्रॉसिंग हैं। सेवनन के समीप अवैध क्रॉसिंग को अभी हाल ही में बंद किया गया था। रेलवे लाइन से पश्चिम की सड़क को जेसीबी से रेल पुलिस कर्मियों ने काट दिया था ताकि वाहनों का आवागमन अवैध क्रासिंग से नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं माने। उस वक्त कई लोग पुलिस की कार्रवाई के दौरान वहां पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि कई गांव के लोगों का आवागमन का यह मार्ग है। रास्ता बंद हो जाने से लोगों को परेशानी होगी, तो उस वक्त एक तरफ ही रोड को काटकर छोड़ दिया गया था। मंगलवार की रात उक्त हादसे को लेकर रेलवे प्रशासन फिर सजग हो गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि जान माल की सुरक्षा को लेकर बुधवार को अवैध क्रॉसिंग को बंद कराया गया है

