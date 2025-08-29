Pakistani terrorist seen in Bihar Muzaffarpur Video of Mohammadpur Sakra viral Police on high alert बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा पाकिस्तानी आतंकी? मोहम्मदपुर गांव का वीडियो वायरल; हाई अलर्ट पर पुलिस, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा पाकिस्तानी आतंकी? मोहम्मदपुर गांव का वीडियो वायरल; हाई अलर्ट पर पुलिस

वायरल वीडियो दो दिन पहले का है। मोहम्मदपुर गांव में कुछ लोग मुंडन कराकर कुछ बना रहे है। वहीं आतंकवादी मो उस्मान पहुंचता है और बातचीत कर खाना मांगता है। पैसा भी देने की बात करता है।

Fri, 29 Aug 2025
नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकियों के भारतीय सीमा में घुसने से जुड़ी खबर बिहार से मुजफ्फरपुर से आई है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में पाकिस्तानी इनामी आतंकवादी के घूमते दिखने की चर्चा के बाद पुलिस अलर्ट पर है। इलाके सघन जांच व तलाशी अभियान चलाई जा रही है। सकरा के मोहम्मदपुर गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें हल्की दाढ़ी में दिख रहे युवक को पाकिस्तानी आतंकी उस्मान बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी सुशील कुमार ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस इस युवक की तलाश में जुट गई है।

बताया जाता है कि वायरल वीडियो दो दिन पहले का है। मोहम्मदपुर गांव में कुछ लोग मुंडन कराकर कुछ बना रहे है। वहीं आतंकवादी मो उस्मान पहुंचता है और बातचीत कर खाना मांगता है। पैसा भी देने की बात करता है। उसकी बोलचाल बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा की तरह बताया गया है। वहां से कुछ देर बाद निकलकर वह पैदल पिलखी पुल चौक की तरफ चला जाता है। इसके बाद उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। बिहार के मोतिहारी इलाके से बिहार में पाकिस्तान के तीन आतंकवादियों के घुसने की बात सामने आई है । जिनपर दो लाख के इनाम की घोषणा की गई है। पूरे राज्य में खासकर अंरराष्ट्रीय सीमा वाले इलाके में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर एसएसबी और जिला पुलिस की टीम गहन तलाशी अभियान चला रही है।

इस मामले में सकरा थानाध्यक्ष राजू कुमार पाल ने इसकी सूचना मिलने की बात बताई है। वहीं बताया कि संदिग्ध युवक की तलाश पुलिस कर रही है। छानबीन शुरू है। सभी जगह वायरल वीडियो को भेजकर युवक को देखते ही सूचना देने का अनुरोध किया गया है। युवक की बोलचाल वीडियो में पाकिस्तानी भाषा की तरह है। ग्रामीणों ने काफी विलंब से पुलिस को सूचना दिया।

