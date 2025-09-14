Pakistan is BJP partner Tejashwi Attack PM Modi on India Pakistan cricket match 'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर', भारत-पाक के क्रिकेट मैच पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPakistan is BJP partner Tejashwi Attack PM Modi on India Pakistan cricket match

'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर', भारत-पाक के क्रिकेट मैच पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद पहली बार एशिया कप में इंडिया-पाक का किक्रेट मैच जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होने पाकिस्तान को बीजेपी का पार्टनर बताया। और कहा कि पीएम खुद कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, तो इस मुद्दे पर जवाब भी वही दें।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 14 Sep 2025 08:45 PM
share Share
Follow Us on
'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर', भारत-पाक के क्रिकेट मैच पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा

दुबई में एशिया कप में जारी भारत-पाकिस्तान के मैच के बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होने पाकिस्तान को भाजपा का पार्टनर बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, उन्हें ही इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वे ही मैच का आयोजन कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी का साझेदार है। यह सभी जानते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, कभी उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, कभी युद्ध विराम होता है, तो कभी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है, और कभी खून और पानी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसका जवाब पीएम मोदी ही देंगे।

ये भी पढ़ें:एम्बुलेंस कर्मियों का मानदेय 320 से 540 रुपए करेंगे;तेजस्वी का एक और चुनावी वादा
ये भी पढ़ें:15 सीट नहीं मिली तो अकेले 100 पर लड़ेंगे; मांझी ने बढ़ाया BJP और JDU पर प्रेशर

आपको बता दें एशिया कप में आज दुबई में भारत-पाकिस्तान का टी20 मैच चल रहा है। जिसनें भारतीय ने पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है। शुरूआती दो ओवरों में दो पाकिस्तान को बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक सफलता हार्दिक पांड्या और एक सफलता जसप्रीत बुमराह को मिली। दुबई में मैच जारी है।

आपको बता दें कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद पहली बार क्रिकेट मैदान पर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने है। जिस पर देश में सियासत भी भरपूर हो रही है।