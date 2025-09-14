'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर', भारत-पाक के क्रिकेट मैच पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद पहली बार एशिया कप में इंडिया-पाक का किक्रेट मैच जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होने पाकिस्तान को बीजेपी का पार्टनर बताया। और कहा कि पीएम खुद कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, तो इस मुद्दे पर जवाब भी वही दें।

दुबई में एशिया कप में जारी भारत-पाकिस्तान के मैच के बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होने पाकिस्तान को भाजपा का पार्टनर बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, उन्हें ही इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वे ही मैच का आयोजन कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी का साझेदार है। यह सभी जानते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, कभी उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, कभी युद्ध विराम होता है, तो कभी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है, और कभी खून और पानी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसका जवाब पीएम मोदी ही देंगे।

आपको बता दें एशिया कप में आज दुबई में भारत-पाकिस्तान का टी20 मैच चल रहा है। जिसनें भारतीय ने पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है। शुरूआती दो ओवरों में दो पाकिस्तान को बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक सफलता हार्दिक पांड्या और एक सफलता जसप्रीत बुमराह को मिली। दुबई में मैच जारी है।