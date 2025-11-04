पाकिस्तान की गोली का जवाब, बिहार में बने गोले से दिया जाएगा; दरभंगा की रैली में गरजे शाह

संक्षेप: दरभंगा के जाले में चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से गोली चली, तो बिहार में बने गोलों से जवाब दिया जाएगा। इस दौरान उन्होने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला।

बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। दरभंगा के जाले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ 20 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। अगर अब भी पाकिस्तान ने हिमाकत की, तो गोली का जवाब बिहार में बने तोप के गोले से देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान उन्होने करप्शन पर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने कहा कि लालू यादव ने भी काफी कुछ किया है। चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, होटल बेचने का घोटाला, अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, भर्ती घोटाला और AB एक्सपोर्ट का घोटाले किए, वहीं कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले-घोटाले किये हैं। ये लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। वहीं केंद्र में 11 साल से मोदी और बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है, लेकिन किसी पर चार आने के भ्रष्टाचार तक का आरोप नहीं है।