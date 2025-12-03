पगला गया है क्या.., तेजस्वी पर सवाल पूछने से मीडिया पर भड़के RJD विधायक भाई वीरेंद्र

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में नजर नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर जब मीडिया वालों ने भाई वीरैेंद्र से सवाल पूछा तो भड़के भाई वीरेंद्र ने कह दिया, 'पगला गया है क्या।'

Wed, 3 Dec 2025 01:40 PM
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र अक्सर अपनी बातों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर भाई वीरेंद्र चर्चा में हैं। इस बार तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल से भाई वीरेंद्र भड़क गए। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालनी सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में नजर नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर जब मीडिया वालों ने भाई वीरैेंद्र से सवाल पूछा तो भड़के भाई वीरेंद्र ने कह दिया, 'पगला गया है क्या।'

बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नजर नहीं आने पर JDU एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा, 'वो तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। शरीर कहीं है तो आत्मा कहां है? बीमार हैं, तबीयत नासाज है या लज्जा है। उन सब चीजों का दवा हमलोगों के पास है। एकदम फ्री मेडिसीन है। हम तेजस्वी यादव को इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। बिना विपक्ष के नेता के लोकतंत्र का मंदिर अच्छा लगता है क्या?

जब नीरज कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो राबड़ी देवी से पूछेंगे कि तेजस्वी यादव कहां है? इसपर नीरज कुमार ने कहा कि हां वो पूछेंगे कि कहां हैं विपक्ष के नेता। वो लापता पाए जा रहे हैं। एकदम जाकर सेंट्रल हॉल में पूछेंगे। हम बिना चश्मा के देखते हैं। पहले सरसरी निगाह से हम उनको खोज लेते हैं। जब नहीं रहेंगे तो बोल देंगे कि भाई विपक्ष के नेता को लाइए। महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता नहीं हैं। क्या उनका स्वास्थ्य प्रभावित है? यह जानने का हक है। किसी कोर्ट में पेशी है? यह जानने का हक है। किसी लज्जा से नहीं आ रहे हैं? यह जानने का हक है। अगर किसी राजद के विधायक ने कहा कि हम ही हैं तेजस्वी यादव। तो हम पूछेंगे कि आप पर 420 का आरोप है क्या? तेजस्वी यादव पर तो है।

अगर वो इमरजेंसी में गए हैं तो बताएं कि क्या इमरजेंसी है। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले के लिए सबसे अहम है सदन। इसके वेतन लेते हैं। गरीब के खजाने से, टैक्स से राजकोष से पैसा लेते हैं। जहाज से बाहर गए होंगे तो री-इम्बर्स नहीं कराएंगे। भुगतान के लिए अनुरोध नहीं ना करेंगे। तो माल भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए और लापता भी रहेंगे।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
