पगला गया है क्या.., तेजस्वी पर सवाल पूछने से मीडिया पर भड़के RJD विधायक भाई वीरेंद्र

राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र अक्सर अपनी बातों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर भाई वीरेंद्र चर्चा में हैं। इस बार तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल से भाई वीरेंद्र भड़क गए। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालनी सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में नजर नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर जब मीडिया वालों ने भाई वीरैेंद्र से सवाल पूछा तो भड़के भाई वीरेंद्र ने कह दिया, 'पगला गया है क्या।'

बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नजर नहीं आने पर JDU एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा, 'वो तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। शरीर कहीं है तो आत्मा कहां है? बीमार हैं, तबीयत नासाज है या लज्जा है। उन सब चीजों का दवा हमलोगों के पास है। एकदम फ्री मेडिसीन है। हम तेजस्वी यादव को इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। बिना विपक्ष के नेता के लोकतंत्र का मंदिर अच्छा लगता है क्या?

जब नीरज कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो राबड़ी देवी से पूछेंगे कि तेजस्वी यादव कहां है? इसपर नीरज कुमार ने कहा कि हां वो पूछेंगे कि कहां हैं विपक्ष के नेता। वो लापता पाए जा रहे हैं। एकदम जाकर सेंट्रल हॉल में पूछेंगे। हम बिना चश्मा के देखते हैं। पहले सरसरी निगाह से हम उनको खोज लेते हैं। जब नहीं रहेंगे तो बोल देंगे कि भाई विपक्ष के नेता को लाइए। महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता नहीं हैं। क्या उनका स्वास्थ्य प्रभावित है? यह जानने का हक है। किसी कोर्ट में पेशी है? यह जानने का हक है। किसी लज्जा से नहीं आ रहे हैं? यह जानने का हक है। अगर किसी राजद के विधायक ने कहा कि हम ही हैं तेजस्वी यादव। तो हम पूछेंगे कि आप पर 420 का आरोप है क्या? तेजस्वी यादव पर तो है।