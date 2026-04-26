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5 लाख लो और बेटी दो.., मां के इनकार करने पर फायरिंग; भाई के सीने की हड्डी तोड़ी

Apr 26, 2026 08:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवााददाता, मुजफ्फरपुर
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महिला के मुताबिक, आरोपित ने उनसे बोला कि पांच लाख रुपये ले लो और बेटी की शादी करा दो। महिला नहीं मानी तो अगले दिन तीन-चार लोगों के साथ वो स्कॉर्पियो से उनके घर पर पहुंचा। बेटी को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया गया। गांव के लोग जुटे तो सभी आरोपी फरार हो गए।

5 लाख लो और बेटी दो.., मां के इनकार करने पर फायरिंग; भाई के सीने की हड्डी तोड़ी

बिहार में बदमाशों ने एक मां से कहा कि वो 5 लाख रुपये ले ले और अपनी बेटी उनके हवाले कर दे। मां ने जब इससे इनकार कर दिया तब बदमाशों ने जमकर बवाल भी मचाया। मामला मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के बंगरा निजामत गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां के एक हिस्ट्रीशीटर ने एक महिला पर पांच लाख लेकर बेटी से शादी कराने का दबाव बनाया। महिला नहीं मानी तो आरोपित ने उसके घर के सामने फायरिंग की। बेटी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दी गई।

इसके बाद डरी-सहमी महिला ने अपने भाइयों को बुलाया और आरोपित के घर भेजा। इससे आक्रोशित आरोपित ने उसके एक भाई से मारपीट की। उसके सीने की हड्डी तोड़ दी। मामले को लेकर महिला ने पहाड़पुर मनोरथ निवासी जयप्रकाश तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि 15 अप्रैल को आरोपित ने उसे कॉल की।

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महिला के मुताबिक, आरोपित ने उनसे बोला कि पांच लाख रुपये ले लो और बेटी की शादी करा दो। महिला नहीं मानी तो अगले दिन तीन-चार लोगों के साथ वो स्कॉर्पियो से उनके घर पर पहुंचा। बेटी को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया गया। गांव के लोग जुटे तो सभी आरोपी फरार हो गए। महिला के मुताबिक, 18 अप्रैल को घर के सामने आरोपित आया और पिस्टल से पांच राउंड फायरिंग कर दी। साहेबगंज थानेदार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।

किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, प्राथमिकी

इधर मुजफ्फरपुर के ही मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे 13 साल की किशोरी से मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। किशोरी के चिल्लाने पर जुटे ग्रामीणों ने आरोपित युवक को पकड़ लिया। इस बीच भीड़ को चकमा देकर आरोपित फरार हो गया। परिजन ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि किशोरी चाची के घर जा रही थी। इसी दौरान अमोल कुमार ने किशोरी को मक्के के खेत में ले गया। थानेदार सुबोध मेहता ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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