बिहार: पटना में विवादित जमीन पर निर्माण रोकने गए दारोगा को कुत्ते से कटवाया, केस दर्ज

पटना में एक दारोगा को अपने पालतू डॉगी से कटवाने का मामला उजागर हुआ है। कुत्ते के काटने से दारोगा जख्मी हो गए हैं। दरअसल दारोगा एक विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए गए थे। जिसके बाद यह घटना हुई है।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पटना में दबंगों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। इस बार एक दारोगा को कुत्ते से कटवाया गया। बताया जा रहा है कि बुद्धा कॉलोनी थानांतर्गत उत्तरी मंदिरी में एक विवादित जमीन पर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने पहुंचे दारोगा को आरोपित ने पालतू कुत्ते से कटवा कर घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर बुद्धा कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानेदार दिनेश कुमार के मुताबिक, कुत्ते ने पीड़ित के बायें हाथ में काट लिया था। मामला दर्ज कर लिया गया है।

आरोपित के घर दो बार पुलिस बल को भेजा गया लेकिन वो नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर निवासी दारोगा विकास कुमार सिंह बुद्धा कॉलोनी थाने पदस्थापित हैं। उन्होंने आवेदन में बताया कि बीते 24 अक्तूबर की दोपहर थानाध्यक्ष ने फोनकर सूचना दी कि नवीन सिन्हा पथ सुधा बूथ के पास विवादित जमीन है। न्यायालय के स्थगनादेश के बावजूद कोई कार्य कर रहा है। मौके पर उन्होंने देखा कि नई ईंट गिरी हुई है। वहीं पर संजय कुमार उर्फ पिंकू साव अपने मित्र संजय जायसवाल और पालतू कुते के साथ बैठा था। पूछताछ की तो पिंकू साव अपने कुत्ते को इशारा कर मेरे ऊपर हमला करवा दिया।

आवारा कुत्तों का आतंक दो दिनों में 36 लोगों को काटा इधऱ बाढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिनों में आवारा कुत्तों ने 36 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। घायलों में अधिकतर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, शनिवार को बाढ़ स्टेशन रोड में एक कुत्ते ने अचानक हमला कर छह लोगों को घायल कर दिया। नगर परिषद के वार्ड सदस्य देवराज शर्मा उर्फ भोला शर्मा भी इसके शिकार हो गए। वहीं रविवार को दो दर्जन से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटकर गंभीर रूप से जख्मी किया। मलाही गांव में छह वर्षीय डोमन कुमार, पांच वर्षीय अभिराज कुमार, आठ वर्षीय सोहन कुमार और 12 वर्षीय परमित कुमार को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिये हैं।

वहीं अकबरपुर, जलगोविंद, चकजलाल, पोथमा पर, डुमरिया, लेमुआबाद, लंगरपुर, सलालपुर, बुढाउद्दीन चक और सिकंदरा गांव में भी कुत्तों का कहर जारी है। कई पागल कुत्ते बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। सभी घायलों का इलाज बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कराया गया, जहां तीन बच्चों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। इधर बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में प्रतिदिन 35 से 40 लोगों को ओपीडी और इमरजेंसी में रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं। राणा बीघा पीएचसी से भी 22 मरीजों को रेफर किया गया है।