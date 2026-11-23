ओवैसी के MLA अख्तरुल ईमान के बहके बोल, शादी की रस्म और बेटियों के दुपट्टे पर टिप्पणी की
अख्तरूल ईमान ने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर कड़ी नाराजगी जताई है। विवादित बयान की निंदा भी हो रही है।
किशनगंज, संवाददाता। मुस्लिम समाज में शादी की रस्मों और महिलाओं के श्रृंगार को लेकर ओवैसी की एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान का एक विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 7 नवंबर को पश्चिम बंगाल के लोधन में आयोजित एक जलसे का बताया जा रहा है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक कार्यक्रम स्थल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी।
वायरल वीडियो में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि अब विवादित बयान की निंदा भी हो रही है।
बहुओं को नुमाइश के लिए बैठाया जाता है
विधायक अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम समाज में बहुओं को सजाकर नुमाइश के लिए बैठाया जाता है। उन्होंने शादी के बाद बेटियों के बुर्का पहनने और कम उम्र की युवतियों के खुलेआम जुल्फें लहराने के कथित दोहरे रवैये पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये पर समाज को आत्ममंथन करने की जरूरत है।
कॉपी-कलम लेकर बैठा देते हैं
उन्होंने तल्ख लहजे में कहा- बेटियों के सिर से दुपट्टा सरक गया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने वलीमा की दावत में उपहार और नगद राशि लेने की परंपरा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दावत में मेहमानों के आने के बाद घर के लोग एक व्यक्ति को कॉपी-कलम लेकर बैठा देते हैं, जो मेहमानों की ओर से दिए जाने वाले रुपये का हिसाब लिखता रहता है। उन्होंने इसे सामाजिक दिखावा और अनावश्यक परंपरा बताते हुए ऐसी प्रथाओं पर विचार करने की जरूरत बताई।
शादी के बाद वलीमा, भोज, उपहार सब गलत
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने दुल्हन की मुंह दिखाई, शादी के बाद होने वाले भोज, वलीमा में उपहार और नगद राशि लेने की परंपरा के साथ विवाह में होने वाली फिजुलखर्ची पर सवाल उठाए हैं।
क्या कहते हैं विधायक
वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में जो धार्मिक परंपरा है उसका पालन हो। उनके बयान को कुछ लोग व सोशल मीडिया पर गलत तरीके से चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें