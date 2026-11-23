अख्तरूल ईमान ने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर कड़ी नाराजगी जताई है। विवादित बयान की निंदा भी हो रही है।

किशनगंज, संवाददाता। मुस्लिम समाज में शादी की रस्मों और महिलाओं के श्रृंगार को लेकर ओवैसी की एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान का एक विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 7 नवंबर को पश्चिम बंगाल के लोधन में आयोजित एक जलसे का बताया जा रहा है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक कार्यक्रम स्थल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी।

वायरल वीडियो में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि अब विवादित बयान की निंदा भी हो रही है।

बहुओं को नुमाइश के लिए बैठाया जाता है विधायक अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम समाज में बहुओं को सजाकर नुमाइश के लिए बैठाया जाता है। उन्होंने शादी के बाद बेटियों के बुर्का पहनने और कम उम्र की युवतियों के खुलेआम जुल्फें लहराने के कथित दोहरे रवैये पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये पर समाज को आत्ममंथन करने की जरूरत है।

कॉपी-कलम लेकर बैठा देते हैं उन्होंने तल्ख लहजे में कहा- बेटियों के सिर से दुपट्टा सरक गया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने वलीमा की दावत में उपहार और नगद राशि लेने की परंपरा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दावत में मेहमानों के आने के बाद घर के लोग एक व्यक्ति को कॉपी-कलम लेकर बैठा देते हैं, जो मेहमानों की ओर से दिए जाने वाले रुपये का हिसाब लिखता रहता है। उन्होंने इसे सामाजिक दिखावा और अनावश्यक परंपरा बताते हुए ऐसी प्रथाओं पर विचार करने की जरूरत बताई।

शादी के बाद वलीमा, भोज, उपहार सब गलत एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने दुल्हन की मुंह दिखाई, शादी के बाद होने वाले भोज, वलीमा में उपहार और नगद राशि लेने की परंपरा के साथ विवाह में होने वाली फिजुलखर्ची पर सवाल उठाए हैं।