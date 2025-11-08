घुसपैठिए के नाम पर सीमांचल के लोगों को बदनाम करने की साजिश; अररिया में BJP पर बरसे ओवैसी
संक्षेप: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी पर रही। उन्होने कहा कि घुसपैठिए के नाम पर सीमांचल के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस बार सीमांचल का बेटा बिहार का सीएम बनेगा।
बिहार चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार जारी है। इस बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठिए के नाम पर भाजपा पर सीमांचल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि नीतीश-मोदी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर सीएम बनाने का दावा कर रही है। लेकिन इस बार सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी शनिवार को जोकीहाट विधानसभा के उदाहाट मैदान में और अररिया सदर विधानसभा के झौआ पलासी में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।
वक्फ पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाढ़, कटाव, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली को मिटाने के लिए जोकीहाट के पार्टी प्रत्याशी मुर्शीद आलम और अररिया सदर के उम्मीदवार मंजूर आलम के पक्ष में मतदान की अपील की। ओवैसी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार वक्फ कानून लाकर हमारी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसा आदि की जमीन को हड़पने की साजिश कर रहा है जिसे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
10 सालों में अररिया में नहीं हुआ विकास- ओवैसी
एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि सीमांचल का यह क्षेत्र बाढ़ जैसी विपदा से जूझ रहा है। अररिया के कांग्रेस प्रत्याशी बीमार हैं। 10 वर्षों से अररिया में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। औवैसी के निशाने पर महागठबंधन, एनडीए के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज पर भी निशाना साधा। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलों के माला से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया।
आपको बता दें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बाक जीडीए गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (ASP) और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी (AJP) शामिल है। ये गठबंधन बिहार की 65 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।