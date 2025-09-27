बिहार में ओवैसी का दूसरा कैंडिडेट घोषित, बायसी से गुलाम सरवर को AIMIM का टिकट

असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को AIMIM का टिकट दिया है। इससे पहले ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से ओवैसी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर AIMIM ने ही जीत दर्ज की थी। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया था। बता दें कि ओवैसी इससे पहले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे चुके हैं।

बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को बायसी में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुलाम सरवर को बायसी से जिताने की अपील की। बायसी पश्चिम चौक एवं सिमलबारी चौक पर सभा को सम्बोधित करते ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम इस बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रख चुकी है। बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा। मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है।

निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं गुलाम सरवर AIMIM के कैंडिडेट गुलाम सरवर ने 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 5 हजार वोट लाकर वे चौथे नंबर पर रहे थे। 2015 में भी सरवर को ओवैसी की पार्टी ने बायसी से टिकट दिया था और उन्होंने 16 हजार वोट बटोरे थे। बता दें कि पिछले चुनाव में बायसी से AIMIM के टिकट पर लड़े रुकुद्दीन अहमद ने जीत दर्ज की थी, जो बाद में आरजेडी में चले गए। महागठबंधन और एनडीए ने फिलहाल इस सीट से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर पिछली बार की तरह आगामी चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं।