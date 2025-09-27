Owaisi second candidate announced Bihar Elections AIMIM ticket to Ghulam Sarwar from Baisi बिहार में ओवैसी का दूसरा कैंडिडेट घोषित, बायसी से गुलाम सरवर को AIMIM का टिकट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsOwaisi second candidate announced Bihar Elections AIMIM ticket to Ghulam Sarwar from Baisi

बिहार में ओवैसी का दूसरा कैंडिडेट घोषित, बायसी से गुलाम सरवर को AIMIM का टिकट

असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को AIMIM का टिकट दिया है। इससे पहले ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाSat, 27 Sep 2025 11:34 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में ओवैसी का दूसरा कैंडिडेट घोषित, बायसी से गुलाम सरवर को AIMIM का टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से ओवैसी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर AIMIM ने ही जीत दर्ज की थी। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया था। बता दें कि ओवैसी इससे पहले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे चुके हैं।

बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को बायसी में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुलाम सरवर को बायसी से जिताने की अपील की। बायसी पश्चिम चौक एवं सिमलबारी चौक पर सभा को सम्बोधित करते ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम इस बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रख चुकी है। बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है।

ये भी पढ़ें:ओवैसी की पार्टी में टॉपर घोटाला के आरोपी, बच्चा राय को महुआ से AIMIM देगी टिकट?

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा। मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है।

ये भी पढ़ें:हम चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट के बाद रोना नहीं; ओवैसी का लालू-तेजस्वी को संदेश

निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं गुलाम सरवर

AIMIM के कैंडिडेट गुलाम सरवर ने 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 5 हजार वोट लाकर वे चौथे नंबर पर रहे थे। 2015 में भी सरवर को ओवैसी की पार्टी ने बायसी से टिकट दिया था और उन्होंने 16 हजार वोट बटोरे थे। बता दें कि पिछले चुनाव में बायसी से AIMIM के टिकट पर लड़े रुकुद्दीन अहमद ने जीत दर्ज की थी, जो बाद में आरजेडी में चले गए। महागठबंधन और एनडीए ने फिलहाल इस सीट से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर पिछली बार की तरह आगामी चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:6 सीटों पर नहीं, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे; ओवैसी की हुंकार,लालू को भी लपेटा

ढाका से राणा रणजीत AIMIM के कैंडिडेट

इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया है। उनके नाम का ऐलान ओवैसी ने मई 2025 में ही कर दिया था। मुस्लिमों को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाली AIMIM ने ढाका से हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे एनडीए और महागठबंधन के लिए वहां समीकरण बिगड़ सकता है। राणा रणजीत राजपूत समाज से आते हैं। वे क्षेत्र में जोरशोर से प्रचार में जुटे हुए हैं।