Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हिना शहाब पर तैयार नहीं ओवैसी, अख्तरुल बोले- राज्यसभा चुनाव में AIMIM को मौका दे राजद

Feb 23, 2026 09:36 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

आरजेडी विधायक ने हिना शहाब को महागठबंधन से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने की मांग की। हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उनको समर्थन देने को तैयार नहीं दिख रही है। AIMIM ने अपने कैंडिडेट के लिए महागठबंधन से समर्थन मांगा है।

हिना शहाब पर तैयार नहीं ओवैसी, अख्तरुल बोले- राज्यसभा चुनाव में AIMIM को मौका दे राजद

पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तैयार नहीं है। AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से अपने कैंडिडेट के लिए समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अगर समझदारी से काम ले तो वे बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीत सकते हैं। ईमान ने कहा कि आरजेडी-कांग्रेस राज्यसभा में AIMIM का पहला सांसद बनाने का मौका दे, इसके लिए वह समर्थन मांग रहे हैं।

अख्तरुल ईमान ने सोमवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि AIMIM का संसद के उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ओवैसी गला फाड़कर 56 इंच के सीना वाले (पीएम मोदी) से बात करते हैं। महागठबंधन में ऐसा कोई आदमी नहीं हैं। इसलिए विपक्षी दलों को AIMIM को समर्थन देना चाहिए, ताकि पार्टी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी-महागठबंधन और AIMIM की विचारधारा एक ही है।

दरअसल, विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों ने ईमान से हिना शहाब को आरजेडी द्वारा राज्यसभा चुनाव का संभावित कैंडिडेट होने पर सवाल किया था। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम शुरुआत से आरजेडी और महागठबंधन से हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। अगर वे मना करते हैं तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि ओवैसी की पार्टी आगामी राज्यसभा चुनाव में बिहार से एक प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है।

ये भी पढ़ें:AIMIM विधायकों के साथ हैदराबाद गए सहरसा MLA आईपी गुप्ता, औवेसी ने क्यों बुलाया?

इससे पहले, सोमवार को ही विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने हिना शहाब को राज्यसभा कैंडिडेट बनाने की मांग अपनी पार्टी के मुखिया लालू एवं कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से की थी। उन्होंने कहा कि इससे एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि हिना शहाब को ओवैसी की पार्टी AIMIM समर्थन देगी और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के भी कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:हिना शहाब को राज्यसभा लड़ाकर ओवैसी का शिकार करेंगे लालू? करीबी MLA ने दिया संकेत

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन 26 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें से तीन एनडीए, तो दो आरजेडी के सांसदों की है। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगा।

हालांकि, पांचवीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को यह सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में 5 विधायकों वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और 1 विधायक वाली बसपा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

ये भी पढ़ें:RJD को चाहिए 6 वोट, NDA को मात्र 3; राज्यसभा की 5वीं सीट पर किसे जिताएंगे MLA?
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Elections 2026 AIMIM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।