'एक्सट्रीमिस्ट' की स्पेलिंग लिख दें तेजस्वी, ओवैसी ने राजद नेता को दी खुली चुनौती; दर्द छलक गया

संक्षेप: Bihar Elections: ओवैसी ने का कि सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह की इबादत करता हूं। दाढ़ी और टोपी रखता हूं तो मुझे चमपंथी कहते हैं। ओवैसी जरा एक्ट्रीमिस्ट अंग्रेजी में लिख कर दिखा दें।

Bihar Elections: एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी में लिख देने की चुनौती दी है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते ओवैसी का दर्द भी छलक गया। काफी प्रयास करने के बावजूद राजद ने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया। ओवैसी की पार्टी ने मात्र छह सीटों की मांग की थी।

AIMIM प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की वजह तेजस्वी यादव ने बताते हुए कहा कि ओवैसी एस्ट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, दहशतगर्द है। मैं तेजस्वी को बोलूंगा कि बाबू जरा एक्स्ट्रीमिस्ट अंग्रेजी में लिखकर बता दो। मैं अल्लाह के बाद किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह की इबादत करता हूं। दाढ़ी और टोपी रखता हूं तो मुझे चमपंथी कहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहलाना पसंद है। तेजस्वी यादव यह कान खोल कर सुन लें और अंग्रेजी में इसे लिखकर दिखा दें।

दरअसल सीमांचल में पांच सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ओवैसी ने सबको चौंका दिया था। उनकी पार्टी ने राजद को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि, बाद में चार विधायक राजद ने तोड़ लिया था। 2025 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बात नहीं बनी। उनके प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव के दरवाजे तक ढोल बजाते गए। लेकिन गेट भी नहीं खोला गया। तब से दोनों पार्टियों के बीच ठन गई। ओवैसी खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ खेलने लगे।