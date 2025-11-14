सीमांचल में ओवैसी ने फिर दिखाया दम, RJD से छीन ली अपनी पुरानी 5 सीटें; कई पर दिया झटका

संक्षेप: जोकीहाट सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम 5213 मतों से आगे चल रहे हैं। ठाकुरगंज सीट पर गुलाम हुसैन को 2519 मतों की बढ़त हासिल है। कोचधाम सीट पर ओवैसी की पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है।

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections Result 2025) में मतों की गिनती जारी है। तस्वीरें अब लगभग साफ होती जा रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी फिर एकबार फैक्टर बनकर उभरे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भी उन्हें पांच सीटों पर बढ़त हासिल है। दरभंगा ग्रामीण जैसी आरजेडी का गढ़ मानी जानी वाली सीटों पर भी राजद की हार का कारण बनती दिख रही है।

जोकीहाट सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम 5213 मतों से आगे चल रहे हैं। ठाकुरगंज सीट पर गुलाम हुसैन को 2519 मतों की बढ़त हासिल है। कोचधाम सीट पर ओवैसी की पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। यहां से मो. सरवर आलम 17512 मतों से आगे हैं। अमौर सीट का भी यही हाल है। यहां से अख्तारुल ईमान 16882 मतों से आगे हैं। बाइसी में गुलाम सरवर को 8000 से अधिक मतों की लीड हासिल है।