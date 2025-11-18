AIMIM को जीत ओवैसी ने दिलाई, पांचों कैंडिडेट को उनके नाम पर वोट मिला; बोले तौसीफ आलम

संक्षेप: बिहार चुनाव में एनडीए की लहर के बीच ओवैसी की एमआईएमआईएम सीमांचल की 5 सीटें जीतने में सफल रही। इस बीच पार्टी के बहादुरगंज से विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि AIMIM की जीत का श्रेय असदुद्दीन ओवैसी को जाता है। उन्हीं के नाम पर पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट मिले।

बिहार चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने बड़ा बयान दिया। उन्होने कहा कि बिहार में AIMIM की जीत ओवैसी के नाम पर मिली है। ओवैसी साहब के नाम पर वोट मिले हैं। आलम ने कहा कि बिहार में AIMIM को मिली सफलता राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति और नेतृत्व का परिणाम है। पांचों कैंडिडेट ओवैसी के नाम पर मिले वोटों से जीते हैं।

उन्होने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से उनकी कोई अनबन नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार में पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। उसकी जीत का श्रेय में ओवैसी जी को दूंगा। तौसीफ आलम ने बहादुरगंज की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। जनता का उन पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर वह उनके जूते-चप्पल भी उठाएं, तो भी यह एहसान कम नहीं होगा।